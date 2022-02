La Juventus potrebbe essere una delle protagoniste del Calciomercato estivo, dopo esserlo stata nel mercato di gennaio. Gli arrrivi di Federico Gatti, in prestito al Frosinone fino a giugno, Denis Zakaria e Dusan Vlahovic ne sono la dimostrazione. Un investimento totale di circa 100 milioni di euro per tutti e tre i giocatori, anche se attutito dalle cessione di Rodrigo Bentancur e Dejan Kulusevski al Tottenham e di Aaron Ramsey al Glasgow Rangers.

La società bianconera potrebbe rinforzare a giugno centrocampo e difesa ma non è da scartare la possibilità arrivi anche un portiere.

Mattia Perin è in scadenza di contratto a giugno e potrebbe decidere di lasciare la società bianconera per andare a giocare titolare. Se dovesse partire la Juventus dovrà acquistare un sostituto. Si è parlato del possibile arrivo di Emil Audero della Sampdoria o di Salvatore Sirigu del Genoa. Nelle ultime ore però arrivano notizie di mercato riguardanti un interesse concreto della società bianconera per Samuel Portugal, portiere classe 1994 del Portimonense. Protagonista di una grande stagione fin qui con la società portoghese, ha una clausola rescissoria da circa 40 milioni di euro.

Il portiere Samuel Portugal potrebbe trasferirsi alla Juventus

Secondo le ultime indiscrezioni di mercato la Juventus potrebbe acquistare Samuel Portugal.

in caso di addio di Perin la società bianconera potrebbe investire sul portiere brasiliano del Portimonense, che in questa stagione sta dimostrando di essere un giocatore molto importante. Il classe 1994 però ha una clausola rescissoria da 40 milioni di euro. Di conseguenza il suo prezzo di mercato è importante, per questo sembra difficile il suo arrivo a meno che venga acquistato come sostituto di Szczesny.

L'attuale portiere titolare della Juventus però dopo un inizio di stagione problematico sta dimostrando tutte le sue qualità e attualmente non si parla di una sua partenza. A meno di un'offerta importante per il suo cartellino.

Il mercato della Juventus

Le indiscrezioni di mercato che parlano di un possibile arrivo di Samuel Portugal alla Juventus non trovano conferme fra i principali giornali sportivi italiani.

Difficile che la società bianconera possa spendere una somma importante per un giocatore che dovrebbe fare il secondo. Potrebbe arrivare uno fra Audero e Sirigu, soprattutto quello del Genoa che ha il contratto in scadenza a giugno con opzione di prolungamento contrattuale in caso di permanenza dei liguri in Serie A. A proposito di giocatori in scadenza, la Juventus potrebbe ingaggiare il difensore Alessio Romagnoli, in scadenza di contratto con il Milan a giugno.