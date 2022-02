Inter, Juventus e Milan sarebbero al lavoro per organizzare il mercato della prossima stagione. Il club presieduto dagli Zhang potrebbe apportare delle modifiche in difesa. Nei mesi precedenti il Lille avrebbe proposto Botman, che adesso piacerebbe anche ad altri club ma l'idea delle ultime ore potrebbe riguardare il trasferimento di Alessio Romagnoli. Il difensore olandese sarebbe diventato un serio obiettivo del club degli Elliott mentre la società degli Agnelli potrebbe finanziare il mercato con la cessione di De Ligt.

Perisic piacerebbe a Diego Simeone

In casa nerazzurra terrebbe banco sempre il caso relativo a Ivan Perisic. Il croato non avrebbe ancora trovato l'accordo per il rinnovo del contratto in scadenza nel 2022. La sia richiesta sarebbe di circa cinque milioni di euro all'anno mentre i dirigenti non andrebbero oltre i tre milioni di euro. Sule tracce dell'ex Bayern Monaco sarebbe però finito l'Atletico Madrid che avrebbe intenzione di accelerare i contatti se in estate dovesse decidere di cedere Renan Lodi. Il calciatore brasiliano sarebbe infatti un serio obiettivo della Juventus che potrebbe cedere Alex Sandro per circa dieci milioni di euro.

L'Inter penserebbe a Romagnoli, il Milan a Botman

Il club nerazzurro, per potenziare la difesa del prossimo anno, potrebbe prendere in considerazione l'idea Alessio Romagnoli che ha il contratto in scadenza con il Milan.

L'ex Roma piacerebbe a Simone Inzaghi che potrebbe dare il suo consenso per avere una riserva polivalente in rosa visto che il calciatore non dovrebbe prolungare il suo accordo con la società rossonera. Quest'ultima sarebbe poi molto vicina all'ingaggio di Sven Botman del Lille. Il centrale olandese, che avrebbe una valutazione di circa trenta milioni di euro sarebbe stato offerto in passato alla società presieduta dagli Zhang.

Questi ultimi hanno poi deciso di non approfondire i colloqui per la presenza in rosa di Alessandro Bastoni. L'ex Atalanta è ritenuto un calciatore cardine per il gruppo, infatti, gli è stato anche rinnovato il contratto durante la scorsa estate. Bastoni si è messo in mostra nelle ultime stagione con ottime prestazioni, attirando anche l'interesse di top club europei come Real Madrid, Liverpool e Manchester City.

La Juventus potrebbe cedere De Ligt

Un difensore che potrebbe lasciare la Serie A potrebbe essere Matthijs de Ligt. Il calciatore della Juventus potrebbe essere ceduto per finanziare il mercato della prossima estate. La sua valutazione sarebbe di circa ottanta milioni di euro e, oltre al Barcellona, interesserebbe anche al Chelsea di Thomas Tuchel. I Blues, infatti, potrebbero accelerare i contatti per ingaggiarlo se Antonio Rudiger non dovesse decidere di rinnovare il contratto in scadenza nel 2022. I bianconeri potrebbero decidere di sacrificare l'olandese anche perché hanno ingaggiato, nei mesi precedenti, il giovane Gatti, ora in forza al Frosinone. De Ligt piacerebbe sempre al Barcellona di Xavi, che potrebbe ritornare in corsa al termine di questa stagione calcistica per puntellare la difesa del futuro.