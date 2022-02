L'Inter sarebbe intenzionata ad ingaggiare un centrocampista in vista della prossima prossima stagione che possa garantire a Simone Inzaghi di poter fare a meno di Marcelo Brozovic quando non è disponibile in alcune gare. L'apporto del croato è fondamentale nello scacchiere tattico dei nerazzurri che, quando è stato assente, hanno evidenziato non poche difficoltà. Nelle ultime ore, i dirigenti, avrebbero messo nel mirino le prestazioni di Florian Neuhaus. Il calciatore del Borussia Moenchengladbach potrebbe lasciare la Germania dopo perché non sarebbe in ottimi rapporti con il tecnico Adolf Hutter.

Il suo contratto è in scadenza nel 2024 ma si potrebbe liberare se sul piatto venissero offerti circa venti milioni di euro. Durante la prossima estate i contatti tra i club, che avrebbero parlato anche di Thuram, potrebbero intensificarsi in vista della nuova stagione.

Calhanoglu potrebbe cambiare ruolo e piacerebbe al Manchester United

Il reparto dell'Inter potrebbe subire delle variazioni anche dal punto di vista tattico. I risultati poco soddisfacenti delle ultime gare hanno indotto lo staff tecnico a studiare un piano b per i prossimi impegni. La variazione riguarderebbe Hakan Calhanoglu che verrebbe avanzato di qualche metro nel ruolo di trequartista, lo stesso che svolgeva al Milan. In questo moto, Inzaghi potrebbe improntare un 3-4-2-1 rispetto ad un 3-5-2 che si sta rivelando molto sterile sopratutto in zona gol.

In questo caso, la mediana sarebbe ricoperta dalla coppia formata da Marcelo Brozovic e Nicolò Barella mentre il fantasista turco agirebbe alle spalle delle due punte. L'ex calciatore del Bayer Leverkusen potrebbe essere anche un oggetto di mercato visto che il Manchester United avrebbe espresso già il suo gradimento sotto richiesta di Ralf Rangnick.

La sua valutazione sarebbe di circa trenta milioni di euro e l'Inter non dovrebbe accettare offerte al ribasso dopo averlo ingaggiato durante la scorsa estate a parametro zero dopo essersi svincolato dal Milan. Un investimento che è stato accelerato per l'infortunio occorso a Chrisian Eriksen durante Euro2020.

I bianconeri sarebbero sulle tracce di Jorginho

La Juventus avrebbe intenzione di potenziare il centrocampo ed avrebbe messo nel mirino le prestazioni di Jorginho a cui vorrebbe offrire uno scambio Alex Sandro. L'ex Napoli ha il contratto in scadenza nel 2023 e potrebbe lasciare il Chelsea per ritornare in Italia nella prossima sessione di mercato. La sua valutazione sarebbe di circa trenta milioni di euro ma i bianconeri potrebbero proporre ai Blues una formula che prevede il prestito con diritto di riscatto. Il club allenato da Thomas Tuchel sarebbe inoltre interessato al difensore di Allegri, De Ligt.