Dopo la vittoria contro il Verona in campionato, la Juventus affronterà il Sassuolo in Coppa Italia per i quarti di finale. Allegri perde Chiellini per infortunio, ma recupera Bonucci in difesa. Tuttavia, potrebbe esserci un po' di turn over in vista della gara di Seria A contro l’Atalanta di domenica 13 febbraio: in panchina Dybala e Vlahovic pronti ad entrare nella ripresa.

Dopo il Verona arriva il Sassuolo all'Allianz Stadium per i quarti di finale della Coppa Italia

La Juventus dei nuovi acquisti Vlahovic è Zakaria ha subito impressionato contro il Verona in campionato, quest'ultimi sono andati a segno regalando così i tre punti fondamentali per la classifica.

Adesso arriva la Coppa Italia, i bianconeri affronteranno il Sassuolo allo Stadium e Allegri potrebbe fare un po' di turn over per dare spazio a chi ha giocato di meno. Non arrivano buone notizie dall'infermiera: Giorgio Chiellini infatti ha avuto un problema muscolare e dovrebbe tornare a disposizione per marzo, il difensore salterà anche la gara di Champions League contro il Villarreal. Bonucci invece potrebbe scendere già in campo giovedì, ha pienamente recuperato dall' infortunio. Contro il Sassuolo di Dionisi ci dovrebbe essere Cuadrado dal primo minuto con Kaio Jorge e Morata, riposo per Dybala e Vlahovic in vista della gara di campionato contro l’Atalanta.

Juventus-Sassuolo sarà visibile in esclusiva su Canale 5 giovedì 10 febbraio alle ore 21:00

La sfida tra la Juventus e il Sassuolo, valida per i quarti di finale della Coppa Italia, si giocherà giovedì 10 febbraio 2022 all'Allianz Stadium. La partita sarà visibile in esclusiva su Canale 5 con collegamenti dallo stadio a partire dalle ore 21:00: potremmo ascoltare le prime sensazioni dei protagonisti e nel post gara, verranno riviste le eventuali reti oltre ad essere analizzati tutti i casi da moviola.

La probabile formazione della Juve

Massimiliano Allegri contro il Sassuolo potrebbe scegliere questa formazione: Perin, Danilo, Bonucci, Rugani, Pellegrini, Locatelli, McKennie, Rabiot, Cuadrado, Morata, Kaio Jorge.

In porta tornerà Perin dal primo minuto, mentre la coppia centrale sarà formata da Bonucci-Rugani. A centrocampo invece Locatelli si riprenderà il suo posto, dopo avere saltato per squalifica la gara con il Verona, in attacco spazio a Morata con Kaio Jorge, panchina inizialmente per Dybala e Vlahovic.