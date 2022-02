Giovedì 10 febbraio alle ore 21:00 ci sarà Juventus-Sassuolo, gara valida per i quarti di finale della Coppa Italia 21/22. La Vecchia Signora, nel corso degli ottavi di finale della competizione, ha sconfitto tra le mura amiche la Sampdoria di Tufano col risultato di 4-1: in rete Cuadrado, Dybala, Morata e Rugani per i bianconeri a cui ha risposto inutilmente Conti per i blucerchiati. La squadra emiliana, invece, ha staccato il pass per i quarti di finale battendo per 1-0 (Harroui) al Mapei Stadium il Cagliari di Mazzarri.

Statistiche: le ultime cinque gare tra Sassuolo e Juventus, disputate in Serie A, sono terminate con almeno un goal per parte (Goal), Quattro di questi cinque match, inoltre, si sono conclusi con almeno quattro reti complessive (Over 3,5).

Juventus, Perin in porta

Massimiliano Allegri e la sua Juventus, dopo la rinfrancante vittoria di campionato per 2-0 col Verona di Tudor, affronteranno la compagine neroverde non potendo contare sulle prestazioni degli infortunati Chiesa e Bonucci. L'allenatore toscano, per approdare alle semifinali della coppa nazionale, potrebbe schierare il classico 4-4-2, con Perin a difesa dei pali. Pacchetto arretrato che sarà presumibilmente formato da Alex Sandro che agirà come terzino sinistro con Cuadrado sul versante opposto, mentre la coppia Chiellini-de Ligt farà da scudo in mezzo al reparto. Cerniera di centrocampo che, invece, dovrebbe essere composta da Arthur e Locatelli in mezzo, con Bernardeschi e Rabiot che si posizioneranno ai lati.

Sul fronte offensivo bianconero, infine, assieme al neo acquisto Dusan Vlahovic potrebbe esserci uno tra Morata e Dybala, con l'attaccante di proprietà dell'Atletico Madrid che sembra favorito nelle gerarchie del mister.

Sassuolo, Scamacca vertice d'attacco

Mister Dionisi e il suo Sassuolo si troveranno di fronte i campioni in carica della Coppa Italia e avere la meglio sulla squadra piemontese non sarà affatto semplice, considerando soprattutto la fresca debacle in campionato dei neroverdi per 4-0 in trasferta contro la Sampdoria.

L'allenatore della compagine emiliana potrebbe scegliere il 4-3-2-1, con Consigli come estremo difensore. Quartetto che sarà composto, con tutta probabilità, dalla coppia Ferrari-Chiriches al centro, con Rogero e Toljan che vestiranno i panni dei terzini. I titolari del centrocampo, invece, dovrebbero essere Lopez, Frattesi e Harroui.

Sulla trequarti campo, infine, potrebbero giocare dal primo minuto Raspadori e Berardi, i quali saranno chiamati a fornire palle goal all'unica punta Scamacca.

Le probabili formazioni di Juventus-Sassuolo:

Juventus (4-4-2): Perin, Alex Sandro, Chiellini, de Ligt, Cuadrado, Bernardeschi, Arthur, Locatelli, Rabiot, Morata (Dybala), Vlahovic. Allenatore: Allegri.

Sassuolo (4-3-2-1): Consigli, Rogerio, Ferrari, Chiriches, Toljan, Lopez, Frattesi, Harroui, Berardi, Raspadori, Scamacca. Allenatore: Dionisi.