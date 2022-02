In queste ore la Juventus si sta preparando in vista della partita contro il Sassuolo di Coppa Italia. Massimiliano Allegri per questa sfida farà alcuni cambi, anche perché gli impegni per la sua Juventus saranno parecchi. In particolare, il tecnico livornese ritroverà Leonardo Bonucci. Il numero 19 juventino è rientrato in gruppo dopo che è stato fermo per diverse settimane a causa di un fastidio muscolare. Adesso, però, Leonardo Bonucci sarà chiamato a ritrovare velocemente la forma fisica vista l'assenza di Giorgio Chiellini. Per quanto riguarda il resto della formazione ci saranno altre novità anche in attacco, ma le rotazioni non riguarderanno Dusan Vlahovic: Infatti, il serbo guiderà l'attacco della Juventus.

Cambi in Coppa Italia

La Juventus nella gara di Coppa Italia contro il Sassuolo farà alcuni cambi, anche perché domenica 13 febbraio ci sarà il match contro l'Atalanta. Per la gara del 10 febbraio Massimiliano Allegri si affiderà ad un 4-3-3 e in porta ci sarà Mattia Perin. In difesa ci sarà qualche novità a cominciare da Leonardo Bonucci. Resta, però, da capire chi affiancherà il numero 19 juventino. La sensazione è che l'allenatore della Juventus possa concedere un turno di riposo a Matthijs de Ligt inserendo tra i titolari Daniele Rugani. Anche sulle fasce ci sarà qualche avvicendamento, sulla destra potrebbe toccare ad uno fra Juan Cuadrado e Mattia De Sciglio, mentre a sinistra è aperto il ballottaggio tra Luca Pellegrini e Alex Sandro.

Il brasiliano è rientrato dopo essersi negativizzato dal Covid e punta ad una maglia da titolare. Anche a centrocampo ci saranno delle novità visto che Manuel Locatelli è rientrato dopo la squalifica in campionato e dovrebbe essere titolare con lui ci sarà probabilmente Weston McKennie. Mentre a completare il reparto dovrebbe esserci uno fra Adrien Rabiot e Denis Zakaria.

Anche in attacco è previsto qualche cambio: Alvaro Morata dovrebbe rifiatare e al suo posto potrebbe agire Moise Kean, mentre il terzo posto offensivo potrebbe essere ad appannaggio di Juan Cuadrado. Il colombiano sarà certamente titolare ma resta da capire se giocherà in difesa o in attacco.

Vlahovic pensa solo al campo

In questi giorni Dusan Vlahovic è sotto i riflettori per il suo approdo alla Juventus.

Il bomber serbo in bianconero ha già trovato il suo primo gol e la sua concentrazione è rivolta solo alla Vecchia Signora. Infatti, secondo a quanto afferma il settimanale "Chi" Dusan Vlahovic avrebbe interrotto la relazione con Mariasole Pollio: "Ha deciso di concentrarsi sul campionato e sulla nuova squadra", rende noto la rivista di Gossip. Vlahovic e l'attrice, però, non hanno mai ufficializzato la loro storia anche se i più attenti avevano notato uno scambio di cuori su Instagram.