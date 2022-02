Uno dei trasferimenti più importanti del mercato di gennaio è stato quello che ha riguardato la punta del Gabon Pierre Emerick Aubameyang, diventato un nuovo giocatore del Barcellona. L'Arsenal lo ha lasciato partire a parametro zero e la punta ha sottoscritto un'intesa contrattuale con la società catalana fino a giugno 2025. L'impatto nella società catalana è stato importante: in tre match nel campionato spagnolo ha segnato tre gol. Si era parlato di Aubameyang come possibile acquisto della Juventus nel mercato di gennaio. In una recente intervista il giocatore gabonese ha spiegato che ha ricevuto offerte da società francesi e italiane a gennaio, non facendo il nome della Juventus.

Secondo la stampa spagnola sarebbe stata proprio la Juve la società vicina all'ingaggio del giocatore, che però poi ha deciso di trasferirsi al Barcellona dopo aver ricevuto l'offerta della società catalana. Aubameyang ha spiegato che non poteva dire di no a un'offerta importante come quella del Barcellona, essendo una grande società.

Aubameyang ha parlato del suo trasferimento al Barcellona

"Posso dire che prima del Barcellona ho ricevuto delle offerte dall’Italia e dalla Francia. Però non potevo rifiutare la proposta del Barcellona che è un top club, a una squadra come questa non potevo dire di no", sono queste le dichiarazioni di Pierre Emerick Aubameyang in un'intervista riguardo il suo trasferimento al Barcellona nel mercato di gennaio.

Secondo le ultime indiscrezioni di mercato dei giornali sportivi spagnoli, il club italiano a sarebbe stato vicino sarebbe la Juventus.

La punta gabonese ha sottoscritto un'intesa contrattuale con la società catalana fino a giugno 2025. Il Barcellona non ha pagato il cartellino del giocatore per volontà dell'Arsenal.

Aubameyang ha poi aggiunto: "L'obiettivo è rimanere al Barcellona fino a giugno 2025 e lavorerò per questo".

Il mercato del Barcellona

Aubameyang potrebbe ritrovarsi prossimamente come compagno nel Barcellona la punta Paulo Dybala. L'argentino potrebbe non prolungare la sua intesa contrattuale con la Juventus in scadenza a giugno e trasferirsi nella società catalana. A giorni è atteso l'incontro fra le parti in cui si deciderà il futuro professionale del giocatore.

Alla Juve potrebbe trasferirsi invece - sempre a parametro zero - Dembélé, centrocampista del Barcellona. Il francese potrebbe non prolungare il suo contratto e accettare un'eventuale offerta della società bianconera.