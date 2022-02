Ieri 23 febbraio si è conclusa la 25a giornata di Serie B, campionato che ha una nuova squadra al comando: il Brescia. La formazione guidata da Filippo Inzaghi ha conquistato una vittoria importante contro l'Ascoli. Il mattatore del match è stato il "sempreverde" Rodrigo Palacio. A 40 anni suonati, l'ex attaccante di Genoa, Inter e Bologna ha dimostrato di avere ancora le energie di un ragazzino, tanto da realizzare una doppietta pesante.

Le Rondinelle hanno approfittato del passo falso del Lecce, uscito sconfitti contro il Cittadella. L'undici veneto si è confermata una bestia nera per i salentini: anche nella passata stagione, il "Via del Mare" è stato terreno di conquista per il Cittadella.

Tutto facile, invece, per il Benevento che rifila una sonora cinquina al Como, rimasto in inferiorità numerica per quasi tutta la gara (espulso Solini all'11').

Trasferta amara per la Reggina: il Frosinone risolve la pratica amaranto grazie alle reti di Charpentier, Ciano e Canotto mentre il derby calabrese tra Crotone e Cosenza è terminato con un rocambolesco 3-3. I pitagorici hanno acciuffato il pari grazie alla prova superlativa dell'attaccante croato Maric, autore di una tripletta.

Serie B, i risultati della 25a giornata

Non solo il Lecce ha subito una battuta d'arresto. Nelle gare di Serie B disputate martedì, sia il Pisa che la Cremonese sono state fermate sullo 0-0 dal Parma e dal Vicenza.

Punto prezioso per i berici in chiave salvezza mentre il Pordenone è rimasto travolto dall'uragano Monza (1-4 il risultato finale). Successi importanti anche per la Spal, interrotto il digiuno di 8 gare, e il Perugia che ha sbancato il "Moccagatta" di Alessandria grazie ai sigilli di Olivieri e Falzerano.

Alessandria-Perugia 1-2 (20' Mantovani, 34' Olivieri, 65' Falzerano)

(20' Mantovani, 34' Olivieri, 65' Falzerano) Benevento-Como 5-0 (12' e 49' Forte, 21' e 38' Insigne, 62' Acampora)

(12' e 49' Forte, 21' e 38' Insigne, 62' Acampora) Brescia-Ascoli 2-0 (19' e 52' Palacio)

(19' e 52' Palacio) Cremonese-Vicenza 0-0

Crotone-Cosenza 3-3 (30' Laura, 48' Rigione, 52', 56' e 92' Maric, 63' Liotti)

(30' Laura, 48' Rigione, 52', 56' e 92' Maric, 63' Liotti) Frosinone-Reggina 3-0 (48' Charpentier, 68' Ciano, 89' Canotto)

(48' Charpentier, 68' Ciano, 89' Canotto) Lecce-Cittadella 1-2 (1' Antonucci, 65' Tounkara, 88' Coda)

(1' Antonucci, 65' Tounkara, 88' Coda) Pisa-Parma 0-0

Pordenone-Monza 1-4 (19' e 65' Valoti, 24' Colpani, 67' Gytkjaer, 69' Di Serio)

(19' e 65' Valoti, 24' Colpani, 67' Gytkjaer, 69' Di Serio) Spal-Ternana 5-1 (15' Melchiorri, 36' Mancosu, 64' e 92' Vido, 75' Partipilo, 83' Da Riva)

Si chiude con un solo pareggio (e che pareggio!) la seconda parte della 2️⃣5️⃣ª giornata.



⚽️ #SerieBKT pic.twitter.com/9xZB8HLmM7 — Lega B (@Lega_B) February 23, 2022

Serie B, la classifica

È una lotta accesa nei piani alti della classifica.

Il Brescia è balzato al comando, ma non dovrà abbassare la guardia perché il trio formato da Lecce, Pisa e Cremonese è distante solamente un punto. Leggermente staccate Monza e Benevento che hanno offerto una notevole prova di forza in questo turno di Serie B.

Nella lotta per non retrocedere, il Cosenza ha mantenuto i 5 punti di distacco dalla zona calda. Nonostante un super Maric, il Crotone non ha colto l'opportunità di avvicinarsi al quart'ultimo posto, utile per giocarsi il play out. Con il pareggio di Cremona, il Vicenza non vuol perdere le speranze salvezza. Praticamente non pervenuto, invece, il Pordenone.