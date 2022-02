La Juventus è attesa da giorni importanti per il Calciomercato. Gran parte delle trattative di mercato di giugno dipenderanno dalla conferma o meno dei giocatori attualmente in scadenza di contratto a giugno. Sono cinque quelli che potrebbero lasciare la società bianconera a parametro zero. Fra questi spicca sicuramente Paulo Dybala; un incontro fra le parti arriverà in questi giorni. La Juventus potrebbe offrire un ingaggio di circa 7 milioni di euro a stagione con l'inserimento di bonus che si attiverebbero al raggiungimento di vittorie, assist e gol.

Un'offerta che sarebbe diversa rispetto a quella che la società bianconera avrebbe voluto proporre al giocatore ad ottobre. Una situazione che non avrebbe fatto piacere a Dybala, che potrebbe decidere di lasciare a parametro zero la società bianconera. A tal riguardo, il giocatore interessa a Inter, Tottenham e Barcellona. La preferita dell'argentino, secondo la stampa spagnola, è la società catalana. La Juventus potrebbe sostituirlo acquistando un altro giocatore che va in scadenza di contratto a giugno. Parliamo di Dembélé, attualmente al Barcellona. Si tratterebbe di una sorta di scambio di mercato, anche se non riguarderebbe le due società in quanto i giocatori sono in scadenza a giugno.

Il Barcellona potrebbe ingaggiare Dybala, La Juve Dembélé

Secondo le ultime indiscrezioni di mercato, Dybala potrebbe trasferirsi a parametro zero a Barcellona. Come sostituto dell'argentino, alla Juventus potrebbe arrivare Dembélé, in scadenza di contratto con la società catalana. Il francese sarebbe il rinforzo ideale per Allegri, potrebbe giocare come trequartista in un 4-2-3-1 ma anche come punta di fascia nel 4-3-3.

Entrambi i giocatori, nelle ultime stagioni, hanno avuto diversi infortuni che ne hanno condizionato l'impiego. L'argentino attualmente è infortunato, ma dovrebbe rientrare per il match contro lo Spezia o per il ritorno degli ottavi di finale di Champions League contro il Villareal.

Il mercato della Juventus

La Juventus potrebbe effettuare diverse cessioni a giugno.

Alex Sandro è uno dei giocatori che potrebbe partire, per le prestazioni deludenti ma anche per il contratto in scadenza a giugno 2023. Sul brasiliano ci sarebbe l'interesse concreto del Wolverhampton. Da valutare, inoltre, il futuro professionale di Moise Kean, attualmente in prestito alla Juventus dall'Everton con obbligo di riscatto a giugno 2023 per circa 35 milioni di euro. La società bianconera potrebbe acquistarlo in anticipo e cederlo alle società interessate. Fra queste ci sarebbero il Paris Saint Germain e diverse spagnole come il Villareal, il Siviglia e l'Atletico Madrid. Se dovesse partire potrebbe arrivare Giacomo Raspadori, che il Sassuolo potrebbe cedere per circa 30 milioni di euro.