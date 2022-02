La Juventus è attesa da un fine mese di febbraio molto interessante fra calcio giocato e Calciomercato. Il ritorno della Champions League potrebbe chiarire definitivamente i miglioramenti della squadra di Allegri anche in Europa, ovviamente dopo gli arrivi di Zakaria e Vlahovic. Proprio l'ex attaccante della Fiorentina è stato uno degli argomenti di discussione di un recente intervista che ha visto protagonista Fabio Capello. L'ex tecnico della Juventus ha voluto parlare del match di campionato fra Juventus e Torino, sottolineando soprattutto la bravura delle punte delle rispettive squadre, Dusan Vlahovic e Andrea Belotti.

In merito al nuovo acquisto di gennaio della Juventus, Capello ha detto di essere rimasto sorpreso che sia rimasto nel campionato italiano, considerando che c'erano società inglesi pronte ad investire sul suo cartellino. Ha poi suggerito al giocatore di lavorare molto sulla tecnica, proprio come fatto con Ibrahimovic nei suoi anni da tecnico della Juventus. Infine ha voluto parlare anche di Andrea Belotti, che è ritornato disponibile per Juric dopo un infortunio muscolare che lo ha tenuto fermo diverse settimane. Secondo Capello Belotti potrebbe far bene alla Nazionale Italiana.

L'ex tecnico della Juventus ha parlato di Vlahovic e di Belotti

''Il Toro ha ormai in mente un tipo di gioco e l'ha assimilato perfettamente: interpreterà la partita aggredendo i bianconeri e giocando in verticale''.

Queste le dichiarazioni di Fabio Capello in merito all'atteggiamento che potrebbe avere il Torino nel match contro la Juventus. L'ex tecnico ha poi parlato di Vlahovic sottolineando: ''Mi ha sorpreso come la Juventus sia riuscita a prenderlo, in un momento in cui si parlava di bilanci. E sono felice sia rimasto nel campionato italiano''.

Secondo Capello l'ex attaccante della Fiorentina è un giocatore che ha forza, intuito e velocità. Ha aggiunto: ''Consiglierei a Vlahovic di lavorare ancora sulla tecnica e di farlo sempre, come feci con Ibra''. Ha poi voluto dare un supporto morale a Belotti, condizionato da diversi infortuni muscolari negli ultimi mesi. Secondo Capello deve ritrovarsi, e a tal riguardo ha suggerito di prendere esempio da Sofia Goggia, che neanche ad un mese da un infortunio è andata alle Olimpiadi e ha vinto un'importante medaglia.

L'arrivo di Vlahovic alla Juventus

L'acquisto di Vlahovic, che nell'attacco bianconero con Morata e Dybala sfiderà il Torino, ha sorpreso gran parte degli addetti ai lavori anche per l'investimento da 75 milioni di euro effettuato dalla società bianconera. Un arrivo facilitato però anche dalle cessioni di Bentancur e Kulusevski, che si sono trasferiti al Tottenham, e Aaron Ramsey, ceduto in prestito ai Glasgow Rangers. L'ex punta della Fiorentina in tre match con la Juventus ha già segnato due gol.