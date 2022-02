La Juventus nell'ultima settimana di febbraio deciderà il futuro professionale dei giocatori in scadenza a giugno. Paulo Dybala, Juan Cuadrado, Federico Bernardeschi, Mattia Perin e Mattia De Sciglio rischiano di lasciare a parametro zero la società bianconera in caso di mancato prolungamento del contratto. Il vicepresidente Pavel Nedved in una recente intervista ha sottolineato di essere felice del rendimento dei giocatori prima menzionati. La volontà sembra essere quella di confermarli. Altra situazione su cui lavorare è quella di Alvaro Morata, in prestito dall'Atletico Madrid con diritto di riscatto a giugno per circa 35 milioni di euro.

Somma che la Juventus non vorrebbe spendere in quanto considerata fin troppo esosa, soprattutto dopo i milioni di euro già pagati per il prestito per le due stagioni dello spagnolo. Morata era stato vicino al trasferimento al Barcellona a gennaio, alla fine per la soddisfazione di Allegri e della società bianconera è rimasto a Torino. L'impatto avuto negli ultimi match grazie anche all'arrivo di Vlahovic potrebbe agevolare il suo riscatto.

Possibile offerta da 15 milioni più bonus per il riscatto del cartellino di Morata

Secondo le ultime indiscrezioni di mercato provenienti dai giornali sportivi spagnoli la Juventus potrebbe riscattare il cartellino di Alvaro Morata. La società bianconera potrebbe offrire circa 15 milioni di euro, magari aggiungendo dei bonus per arrivare a 20 milioni di euro.

L'Atletico Madrid e la Juventus potrebbero incontrarsi a breve per discutere del futuro professionale dello spagnolo. La società bianconera spera che non ci siano problemi nella trattativa e nella valutazione di mercato del giocatore anche perché il tecnico Simeone non lo considera un giocatore importante e lo lascerebbe partire.

Per questo l'Atletico Madrid potrebbe accontentarsi dei 15-20 milioni di euro che potrebbe offrire la società bianconera.

La stagione fin qui disputata da Alvaro Morata alla Juventus

La stagione di Alvaro Morata è stata importante, almeno nel supporto al settore avanzato e nel garantire equilibrio ai bianconeri nel difendere.

L'arrivo di Vlahovic ha aiutato lo spagnolo, che preferisce non giocare come riferimento avanzato ma come punta esterna. In campionato ha disputato fino ad adesso 24 match segnando 5 gol e fornendo 4 assist decisivi ai suoi compagni. A questi bisogna aggiungere 1 match in Supercoppa Italiana con un assist, 5 match in Champions League con 2 gol e 1 assist ed 1 in Coppa Italia con 1 gol. Allegri si aspetta una seconda parte di stagione anche migliore anche in considerazione nei miglioramenti avuti dalla Juventus grazie agli acquisti di Zakaria e Vlahovic.