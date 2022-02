Venerdì 18 febbraio alle ore 20:45 si giocherà Juventus-Torino, incontro valido per la 26^ giornata di Serie A 21/22. I bianconeri, nel turno precedente, hanno pareggiato per 1-1 in trasferta contro l'Atalanta di Gasperini, dove al goal di Malinovskyi per gli orobici ha risposto Danilo per la Vecchia Signora. I granata, invece, hanno perso per 2-1 nel match casalingo contro il Venezia di Zanetti: alla rete di Brekalo per la squadra piemontese hanno ribaltato il risultato Haps e Crnigoj per i lagunari.

Statistiche: l'ultima vittoria del Torino nel Derby della Mole risale al 26 aprile del 2015, quando i granata s'imposero per 2-1.

Juventus, Bonucci e de Ligt al centro della difesa

Max Allegri e la sua Juventus si scontreranno coi granata da favoriti, malgrado i bianconeri dovranno fare a meno di Federico Chiesa e Giorgio Chiellini perché infortunati, mentre saranno da valutare le condizioni fisiche di De Winter. Per vincere col Torino, l'allenatore ex Cagliari potrebbe optare per il 4-3-3, con Szczesny in porta. Bonucci e de Ligt potrebbero piazzarsi in mezzo al reparto arretrato, nel frattempo De Sciglio ricoprirà il ruolo di terzino sinistro e Cuadrado si posizionerà sul versante destro. Le chiavi del centrocampo, invece, saranno presumibilmente consegnate a Zakaria, Locatelli e Rabiot. Gli interpreti della triade d'attacco, infine, saranno probabilmente formato da Vlahovic al centro e Dybala e Morata ai suoi lati.

Torino, probabile panchina per Belotti

Ivan Juric e il suo Torino non centrano la vittoria in campionato da tre turni (2 sconfitte e 1 pareggio) e tornare a far bottino pieno nel Derby della Mole non sarà, almeno sulla carta, un'impresa agevole. Per tentare di impensierire la Juventus, l'allenatore granata potrebbe scegliere il 3-4-2-1, con Milinkovic-Savic come estremo difensore.

Terzetto che avrà ottime chance di essere composto da Bremer, Rodriguez e Djidji. I titolari del centrocampo del Torino potrebbero essere Mandragora e Lukic a far fa filtro in mezzo, con Singo e Vojvoda ai lati del reparto. Pjaca e Brekalo, in ultimo, si piazzeranno probabilmente sulla trequarti campo, subito dietro al vertice offensivo Sanabria.

Non saranno dell'incontro Fares, Buongiorno e Praet per infortunio.

Le probabili formazioni di Juventus-Torino:

Juventus (4-3-3): Szczesny, De Sciglio, Bonucci, de Ligt, Cuadrado, Zakaria, Locatelli, Rabiot, Morata, Vlahovic, Dybala. Allenatore: Massimiliano Allegri.

Torino (3-4-2-1): Milinkovic-Savic, Bremer, Rodriguez, Djidji, Singo, Mandragora, Lukic, Vojvoda, Pjaca, Brekalo, Sanabria. Allenatore: Ivan Juric.