La Juventus è attesa da un mese di febbraio decisivo per la stagione considerando che, oltre a campionato e Coppa Italia, tornerà la Champions League con gli ottavi di finale contro il Villarreal. Allegri potrà contare sui nuovi acquisti Denis Zakaria e Dusan Vlahovic, rinforzi considerati molto importanti dagli addetti ai lavori. Durante il mercato di gennaio il club torinese ha acquistato anche il difensore Federico Gatti, lasciandolo in prestito al Frosinone fino a giugno.

La società bianconera sta guardando anche al calciomercato estivo e, dopo tre stagioni, potrebbe ritornare ad attingere ai calciatori disponibili a parametro zero.

Risalgono all'estate del 2019 gli ultimi ingaggi a zero, ossia quelli di Adrien Rabiot e Aaron Ramsey.

Si parla di un interesse per Alessio Romagnoli e Franck Kessié del Milan, ai quali in queste ultime ore si sarebbe aggiunto un altro nome fra quelli seguiti dai dirigenti bianconeri per rinforzare il centrocampo. Secondo la stampa spagnola, la Juventus starebbe seguendo Jessie Lingard, attualmente riserva nel Manchester United.

Il 29enne va in scadenza a giugno e non dovrebbe prolungare la sua intesa contrattuale con la compagine britannica.

Il centrocampista Lingard potrebbe trasferirsi alla Juventus a giugno

La Juventus potrebbe ingaggiare Jessie Lingard, centrocampista inglese del Manchester United in scadenza di contratto a giugno.

A gennaio si era vociferato di un eventuale passaggio del trequartista britannico al Newcastle, ma poi la trattativa non è decollata e il giocatore è rimasto al Manchester United.

Siccome non riesce a trovare spazio con i Red Devils, è molto probabile che non arrivi il rinnovo del contratto. In questa stagione ha disputato finora tre match in Champions League, fornendo un assist decisivo.

Sono nove invece le presenze in Premier League, con due reti all'attivo. Ha giocato poi altre due partite, una in EFL Cup ed un'altra in FA Cup.

Lingard sarebbe un rinforzo importante per la Juventus, soprattutto se Allegri decidesse di giocare con il 4-2-3-1. Il 29enne inglese può giocare in tutti i ruoli sulla trequarti. Intanto, per il prossimo mercato estivo, la squadra torinese non avrebbe rinunciato al sogno Paul Pogba.

Il mercato della Juventus: Pogba sempre nel mirino

La Juventus, oltre a Lingard, nella prossima stagione potrebbe andare su un altro calciatore del Manchester United, ossia Paul Pogba. Il centrocampista francese andrà in scadenza di contratto alla fine di giugno e quasi certamente non prolungherà il suo accordo con la società inglese. Sarebbe quindi un'ottima opportunità di mercato a parametro zero.

Un altro centrocampista che piace al club bianconero è Franck Kessié, il quale potrebbe svincolarsi dal Milan al termine di questa stagione. L'eventuale arrivo di un mediano di qualità in casa bianconera potrebbe agevolare anche qualche altra cessione, oltre a quelle di Bentancur e Kulusevski che a gennaio sono andati al Tottenham.