La Juventus è attesa da giorni decisivi per il mercato. La società bianconera potrebbe effettuare cessioni importanti che agevolerebbero l'arrivo di rinforzi a centrocampo e nel settore avanzato. Si parla molto delle possibili partenze di Aaron Ramsey, Arthur Melo ma anche di quella di Alvaro Morata, soprattutto se la Juventus dovesse acquistare un giocatore come Dusan Vlahovic. Si cerca anche un sostituto dell'infortunato Federico Chiesa. La società bianconera però potrebbe decidere di affidarsi all'Under 23 bianconera per rinforzare la fascia offensiva.

Il recente acquisto di Simone Iocolano da parte della seconda squadra bianconera potrebbe agevolare la promozione nella Juventus di Allegri di Marley Aké. Il centrocampista francese ha dimostrato nel match di Coppa Italia contro la Sampdoria di essere molto utile al tecnico toscano. Grazie ad una sua azione personale è arrivato il rigore a favore della Juventus contro la Sampdoria, segnato poi da Alvaro Morata. La sua tecnica potrebbe essere molto importante per i bianconeri, che hanno bisogno di qualità offensiva dopo le problematiche riscontrate soprattutto nella prima parte della stagione.

Aké potrebbe essere utilizzato da Allegri in prima squadra

Secondo le ultime indiscrezioni di mercato, potrebbe essere Marley Aké il sostituto di Federico Chiesa.

Il centrocampista si è infortunato ai legamenti e dovrebbe rientrare a luglio. Il francese potrebbe essere promosso da Allegri e l'acquisto da parte della Juventus Under 23 di Simone Iocolano potrebbe agevolare proprio l'inserimento di Aké nella prima squadra. Arrivato nel 2021 nello scambio di mercato che ha portato Tongya all'Olympique Marsiglia, il francese vanta già un'esperienza professionale importante nel calcio europeo.

Ha giocato diversi match con il Marsiglia giocando anche la Champions League. In questa stagione fino ad adesso ha disputato in Serie C con la Juventus Under 23 già 20 match segnando 4 gol e fornendo 4 assist decisivi ai suoi compagni. A questi bisogna aggiungere un match in Coppa Italia di Serie C con un assist.

Il mercato della Juventus

La Juventus è al lavoro anche per rinforzare il centrocampo, soprattutto se dovessero partire Aaron Ramsey e Arthur Melo. Per entrambi potrebbe esserci un trasferimento in Inghilterra. Il brasiliano piace all'Arsenal, che lo vorrebbe acquistare in prestito. La Juventus se dovesse venderli potrebbe acquistare Denis Zakaria, in scadenza di contratto a fine stagione. Si valuta anche l'arrivo in anticipo di Nicolò Rovella, il cui cartellino è di proprietà della società bianconera ma è in prestito fino al Genoa fino a giugno. Per quanto riguarda invece il settore avanzato, le ultime indiscrezioni di mercato parlano del possibile arrivo già a gennaio di Dusan Vlahovic.