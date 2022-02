La Juventus è stata la protagonista del Calciomercato invernale con gli acquisti di Federico Gatti (rimasto al Frosinone in prestito fino al termine della stagione), Denis Zakaria e Dusan Vlahovic. Rinforzi importanti che potrebbero aiutare la squadra di Allegri ad arrivare nelle prime quattro posizioni nel campionato italiano e fino in fondo in Champions League. Servono però altri innesti per migliorare la qualità del gioco, e per questo motivo si parla di una Juventus che potrebbe investire ulteriormente sul centrocampo durante il calciomercato estivo.

Fra i giocatori graditi al tecnico Allegri, oltre a Pogba, ci sarebbe anche Milinkovic-Savic della Lazio che, anche quest'anno, sta dimostrando di essere uno dei migliori centrocampisti della Serie A. Non è facile trattare con il presidente Claudio Lotito, ma se dovesse arrivare un'offerta da almeno 70 milioni di euro il patron biancoceleste potrebbe sedersi al tavolo delle trattative.

La Juventus starebbe pensando di inserire nell'eventuale operazione Milinkovic-Savic una contropartita tecnica gradita alla Lazio per diminuire la somma in denaro da versare per acquisire il cartellino del serbo. Alla Lazio piace Arthur Melo, ma l'ingaggio da 6 milioni di euro a stagione non rientrerebbe nei parametri economici del club capitolino.

Di conseguenza, la Juventus potrebbe proporre l'attaccante Moise Kean.

Moise Kean possibile contropartita tecnica per l'acquisto di Sergej Milinkovic-Savic a giugno

Secondo le ultime indiscrezioni di mercato, la Juventus potrebbe offrire il cartellino di Moise Kean più una somma in contanti alla Lazio per Sergej Milinkovic-Savic.

Il centrocampista serbo ha una valutazione di mercato di circa 70 milioni di euro, mentre quella di Kean si aggira intorno ai 30 milioni.

La società bianconera potrebbe dunque mettere sul piatto il centravanti 22enne e 40 milioni di euro cash. L'affare Milinkovic-Savic sarebbe impegnativo sotto il profilo economico non solo per il costo del cartellino, ma anche per l'ingaggio.

L'ex Genk, infatti, potrebbe chiedere uno stipendio da circa 7 milioni di euro a stagione.

La Juventus nel frattempo starebbe seguendo altri centrocampisti, soprattutto tra quelli che sembrano destinati ad andare in scadenza di contratto a giugno. Ci sarebbe innanzitutto un interesse per Paul Pogba che non dovrebbe rinnovare con il Manchester United. Non dispiacerebbe nemmeno Franck Kessié, il quale potrebbe decidere di non prolungare la sua intesa contrattuale con il Milan, liberandosi così a parametro zero al termine di questa stagione.

Il mercato della Juventus: Alex Sandro in uscita

La Juventus, oltre alle entrate, sta anche studiando le mosse da effettuare per vendere alcuni calciatori che sembrano non rientrare nei piani tecnico-tattici di Allegri.

Potrebbero andar via Arthur Melo e Kean, ai quali potrebbe aggiungersi anche Alex Sandro che in questa stagione sta fornendo prestazioni deludenti.

Il contratto del terzino brasiliano scadrà nel giugno del 2023. Dunque, una sua eventuale partenza alla fine di questa stagione potrebbe essere l'ultima opportunità per monetizzare dalla vendita del suo cartellino. Su Alex Sandro ci sarebbero diverse società spagnole e inglesi.