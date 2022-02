La Juventus è stata la protagonista del mercato di gennaio con gli acquisti di Denis Zakaria e Dusan Vlahovic. Investimenti costati circa 85 milioni di euro, gran parte dei quali utilizzati per l'ex Fiorentina. A questi bisogna aggiungere anche Federico Gatti, acquistato per circa 10 milioni di euro e che rimarrà in prestito al Frosinone fino a fine stagione. Da luglio la Juventus potrà contare sul giovane difensore, una delle rivelazioni del campionato di Serie B. A proposito di giovani, rientreranno anche quelli in prestito Dragusin, Fagiolo e Ranocchia oltre a Nicolò Rovella, acquistato a gennaio 2021 e che rimarrà in prestito al Genoa fino a giugno.

Il classe 2001 nella prima parte di stagione è stato uno dei migliori dei liguri. L'infortunio subito a dicembre lo ha tenuto fuori molto tempo e forse non è un caso che il Genoa abbia problematiche evidenti nelle ultime settimane con l'esonero di Shevchenko e l'ingaggio di Blessin. Il centrocampista Rovella potrebbe essere un giocatore importante per la Juventus anche se secondo le ultime notizie di mercato potrebbe essere offerto al Napoli come contropartita tecnica per l'acquisto del centrocampista Fabian Ruiz.

Secondo le ultime indiscrezioni di mercato la Juventus potrebbe offrire il cartellino di Nicolò Rovella per l'acquisto di Fabian Ruiz.

Lo spagnolo piace molto alla società bianconera, in particolar modo al tecnico Allegri che vorrebbe più qualità a centrocampo. Essendo in scadenza di contratto a giugno 2023, potrebbe lasciare la società campana a prezzo agevolato, per circa 30 milioni di euro. La Juventus potrebbe decidere di non offrire somme in contanti per lo spagnolo ma il cartellino di Rovella, che piace al Napoli.

Uno scambio di mercato che potrebbe definirsi alla pari considerando il contratto di Ruiz in scadenza nel 2023. In questa stagione lo spagnolo ha disputato fino ad adesso 20 match in campionato ed ha segnato 5 gol e fornito 3 assist decisivi ai suoi compagni. A questi bisogna aggiungere 1 match di Coppa Italia e 3 match ed un assist in Europa League.

Il mercato della Juventus

Le indiscrezioni di mercato che parlano di una possibile partenza di Rovella a luglio non trovano conferme fra i giornali sportivi. Difficile pensare che la Juventus lo lasci partire senza averlo valutato da vicino. Inoltre il centrocampista che ha recentemente recuperato la forma ideale cercherà di dimostrare nei match fino a fine stagione di essere un giocatore importante per Genoa ed anche per la Juventus. La società bianconera potrebbe acquistare un difensore a parametro zero che si andrà ad aggiungere a Federico Gatti. Piace Alessio Romagnoli, in scadenza di contratto con il Milan a giugno.