La Juventus, in queste ore, sta valutando tre ipotesi di mercato per rinforzare la rosa. La prima ipotesi sarebbe quella di anticipare di sei mesi l'approdo a Torino di Nicolò Rovella. La Juventus è proprietaria del cartellino del giocatore classe 2001 e, come previsto dal contratto, può decidere di prenderlo già a gennaio. Oltre, alla questione Rovella i dirigenti bianconeri starebbero valutando il profilo di Denis Zakaria. Ma il centrocampista classe 96 potrebbe arrivare solo in caso di partenza di Arthur. Mentre per quanto riguarda l'attacco la Juventus starebbe pensando a Anthony Martial.

La Juventus pensa anche al mercato

La Juventus sarebbe al lavoro per trovare qualche soluzione di Calciomercato che possa abbinare la qualità tecnica alla sostenibilità economica. Per questo motivo, l'opzione numero uno porterebbe al rientro anticipato di sei mesi di Nicolò Rovella. Adesso, però, spetterebbe al giocatore decidere se approdare alla Juventus già a gennaio oppure se aspettare giungo. Inoltre, il giocatore classe 2001, nel pre partita di Fiorentina - Genoa, ha accusato un problema fisico e anche questo sarebbe oggetto di valutazione da parte della Juventus. Ovviamente, ai bianconeri serve un giocatore pronto perciò se Rovella dovesse stare fermo ai box per un po' di tempo alla Vecchia Signora non converebbe anticipare il suo arrivo.

Ma questa potrebbe non essere l'unica operazione al vaglio in ottica centrocampo. Infatti, l'Arsenal insisterebbe per Arthur, ma la Juventus non accetterebbe la formula del prestito secco. I bianconeri vorrebbero avere la certezza di avere un incasso a livello economico e per lasciar partire Arthur accetterebbero solo un prestito con diritto di riscatto.

Qualora il brasiliano dovesse partire a quel punto la Juventus dovrebbe cercare un nuovo acquisto e il preferito per rimpiazzare eventualmente Arthur sarebbe proprio Zakaria che a giungo va in scadenza di contratto con il Borussia Monchengladbach e questo potrebbe rappresentare un vantaggio. In attacco, invece, va monitorata la pista che porta a Martial per cui i bianconeri avrebbero avuto dei contatti con il suo entourage.

La Juventus torna in campo

Mentre la società pensa al mercato, la squadra è concentrata sugli impegni di Coppa Italia e campionato. La Juventus prima affronterà la Sampdoria e poi se la vedrà con il Milan. Per la partita di Coppa Italia Massimiliano Allegri non ha convocato Federico Bernardeschi che ha accusato un piccolo fastidio muscolare e il tecnico livornese non ha voluto correre rischi. Infatti, la Juventus vuole avere Bernardeschi a disposizione per la gara contro il Milan perciò ha preferito lasciarlo a riposo per la partita di Coppa Italia.