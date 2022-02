L'Inter è già al lavoro per potenziare la rosa di Simone Inzaghi in vista della prossima stagione.

Fra le ipotesi che circolano nelle ultime ore vi è quella che Gagliardini ed Esposito possano entrare nell'affare Bremer col Torino. Intanto Darmian piacerebbe alla Roma, mentre in entrata per i nerazzurri potrebbe tornare di moda il nome di Mattia Destro.

Gagliardini ed Esposito potrebbero entrare nell'affare Bremer

Secondo quanto riportato dalle ultime indiscrezioni di mercato, al termine della stagione Roberto Gagliardini e Sebastiano Esposito potrebbero essere girati al Torino.

I due calciatori potrebbero entrare nell'affare che potrebbe in nerazzurro Gleison Bremer, il difensore centrale brasiliano potrebbe prendere il posto di Stefan De Vrij.

L'olandese ha il contratto in scadenza nel 2023 e potrebbe essere ceduto in Premier League per circa 40 milioni di euro.

Bremer, che varrebbe circa 30 milioni di euro, sarebbe il prescelto e il Torino potrebbe accettare volentieri Esposito, ora in forza al Basilea in Svizzera, come rinforzo per l'attacco, ma anche Gagliardini. Il centrocampista ha il contratto in scadenza nel 2023, avrebbe una valutazione di circa 15 milioni di euro e sarebbe molto congeniale al modulo di Ivan Juric con il quale potrebbe trovare maggior continuità.

La Roma sarebbe interessata a Darmian

Intanto Matteo Darmian sarebbe finito nel mirino della Roma allenata da Josè Mourinho che avrebbe bisogno di un terzino per potenziare le due corsie.

Darmian interesserebbe ai capitolini perché capace di giocare su entrambe le corsie, anche se la società giallorossa starebbe seguendo pure il portoghese Diego Dalot, con un passato anche al Milan.

Pare comunque difficile che il laterale venga ceduto, perché rappresenta una valida alternativa per Simone Inzaghi che oltre a schierarlo come quinto di centrocampo su entrambe le corsie, lo impiega a volte anche come terzo centrale nella difesa a tre al posto di Bastoni o Skriniar.

Destro potrebbe ritornare all'Inter

L'Inter, oltre al profilo di Gianluca Scamacca, starebbe pensando anche al ritorno di Mattia Destro come soluzione di esperienza low cost.

Il calciatore ha il contratto in scadenza con il Genoa e potrebbe accordarsi gratuitamente con un nuovo club. Il centravanti sarebbe disposto al ritorno perché potrebbe trovare un sistema di gioco a lui congeniale, dove avrebbe modo di garantire un cambio a Edin Dzeko in attesa che la squadra completi altri rinforzi. Destro ha timbrato il cartellino per 9 volte in 18 apparizioni in quest’annata, dopo essersi lasciato alle spalle alcuni problemi fisici.

L'obiettivo principale dei nerazzurri, comunque, sarebbe il bomber del Sassuolo Gianluca Scamacca, che avrebbe una valutazione di circa 30 milioni di euro. Nella trattativa potrebbero essere inseriti anche i cartellini di Andrea Pinamonti o di Ionut Radu per abbassare le pretese economiche del club emiliano.