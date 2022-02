La Juventus, nelle ultime ore, ha ottenuto un'importante vittoria contro l'Empoli. I bianconeri hanno vinto per 2-3: sono stati trascinati dalle reti di Moise Kean e soprattutto da Dusan Vlahovic, autore di una doppietta. La Juventus, però, ha dovuto fare i conti con i tanti infortuni e, ad Empoli, Massimiliano Allegri ha perso un altro giocatore. Infatti, Denis Zakaria ha dovuto chiedere il cambio a causa di un problema all'adduttore. Il numero 28 juventino, domani 28 febbraio, sarà al JMedical per essere sottoposto ad accertamenti strumentali per capire l'entità del problema.

In ogni caso Zakaria salterà la semifinale di Coppa Italia contro la Fiorentina. Per la gara del 2 marzo, però, la Juventus spera di recuperare Paulo Dybala.

La Juventus ha nove assenti

In queste ore, la Juventus deve fare i conti con diverse assenze. Infatti, Massimiliano Allegri non ha a disposizione Kaio Jorge, Federico Chiesa, Weston McKennie, Giorgio Chiellini, Daniele Rugani, Paulo Dybala, Federico Bernardeschi, Alex Sandro e Denis Zakaria. Quest'ultimo si è fatto male ieri 26 febbraio e si aspetta l'esito degli esami per capire quando potrà tornare. La sensazione è che, per la gara del 2 marzo, non ci saranno recuperi e l'unico che spera di esserci è Paulo Dybala. Infatti, il numero 10 juventino potrebbe tornare per la gara contro la Fiorentina anche se non verrà corso nessun rischio.

Se Dybala non dovesse rientrare per la partita di Coppa Italia, il suo rientro slitterebbe alla sfida del 6 marzo contro lo Spezia. Per la sfida contro i liguri è possibile che ci sia anche il ritorno di Daniele Rugani e Federico Bernardeschi. Dunque, ancora per qualche partita, Massimiliano Allegri dovrà fare di necessità virtù in attesa che molti degli infortunati si rimettano completamente.

Vlahovic trascina la Juventus

Nel match di Coppa Italia, la Juventus non presenterà grandi novità di formazione. Infatti, in difesa si dovrebbero rivedere Danilo, Leonardo Bonucci, Matthijs De Ligt e Luca Pellegrini. Il numero 17 juventino è in ballottaggio con Mattia De Sciglio. Inoltre, resta da capire anche come sta Leonardo Bonucci che, contro l'Empoli, non era al meglio.

A centrocampo, le scelte saranno obbligate: giocheranno Manuel Locatelli, Arthur e Adrien Rabiot. In avanti la Juventus si affiderà a Dusan Vlahovic e Alvaro Morata, con loro dovrebbe esserci Juan Cuadrado. Anche perché se Paulo Dybala dovesse recuperare sembra difficile che possa essere titolare. In queste ore, però, i tifosi della Juventus si godono le prestazioni straordinarie di Dusan Vlahovic. DV7, su Instagram, ha anche parlato delle ambizioni bianconere: "Siamo la Juve e l’unica cosa che conta è vincere, lo sappiamo bene".