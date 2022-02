La 27a giornata di Serie A calerà il sipario con la partita Atalanta-Sampdoria, in programma lunedì 28 febbraio alle ore 20:50.

Il "Gewiss Stadium" accenderà i riflettori per questo match che può rimettere in carreggiata gli orobici in chiave di alta classifica. Il successo nei play off di Europa League, in casa dell'Olympiakos, ha riportato un po' di entusiasmo agli uomini di Gasperini. Trascinato da uno straripante Malinovskyi, l'Atalanta ha chiuso il discorso qualificazione e cercherà di ritrovare i tre punti in casa, una vittoria che manca dal 30 novembre (4-0 al Venezia).

La Sampdoria sta risalendo la china, da quando sulla panchina blucerchiata si è seduto Marco Giampaolo. La vittoria contro l'Empoli ha posto un altro tassello verso la salvezza. Per fermare l'Atalanta, servirà una gara perfetta e l'allenatore doriano potrà contare sul recuperato Sensi, ma non è certo il suo impiego dal primo minuto. Il ritrovato Quagliarella non sta facendo rimpiangere Gabbiadini: la doppietta nell'ultimo turno di campionato è la dimostrazione che l'esperto attaccante non ha intenzione di appendere gli scarpini al chiodo e non vuol smettere di stupire.

Atalanta, avanza l'idea Pasalic 'falso nove'

Gasperini si presenterà con una difesa ridotta all'osso, viste le assenze per squalifica di Demiral e Djimsiti.

La notizia del recupero di Palomino risolleva in parte il morale dell'allenatore orobico: il centrale argentino difficilmente giocherà dall'inizio con Toloi e Scalvini gli unici difensori a disposizione. Ai lati, dovrebbero partire dall'inizio Zappacosta e Pezzella, quest'ultimo in ballottaggio con Hateboer.

Atalanta-Sampdoria potrebbe essere la prima volta di Pasalic nel ruolo di "falso nove", viste le non perfette condizioni di Muriel.

Il centrocampista offensivo croato troverebbe il supporto sulla trequarti di Malinovskyi, Koopmeiners e Boga. Nessun dubbio, invece, sulla mediana che sarà presidiata dal duo Freuler-De Roon.

Atalanta (4-2-3-1): Musso; Zappacosta, Toloi, Scalvini, Pezzella (Hateboer); Freuler, De Roon; Malinovskyi, Koopmeiners, Boga; Pasalic

Ballottaggi: Pezzella-Hateboer 60-40%, Scalvini-Palomino 80-20%, Malinovskyi-Pessina 60-40%

Indisponibili: Duvan Zapata, Ilicic

Squalificati: Djimsiti, Demiral

Sampdoria, Giampaolo alle prese col dubbio Sensi

Il mister doriano Giampaolo giungerà alla trasferta di Bergamo privo degli squalificati Candreva e Bereszynski.

Sulla fascia destra agirà l'ex Milan Conti mentre a centrocampo, la Sampdoria mostrerà i muscoli inserendo Thorsby e Rincon, con Ekdal in cabina di regia. Da valutare l'impiego dal primo minuto di Sensi: il centrocampista, in prestito dall'Inter, ha smaltito l'infortunio, rimediato prima del match contro l'Empoli, ma non è da escludere una possibile staffetta con Sabiri sulla trequarti.

Tra i pali, si profila la conferma di Falcone, con l'ennesima esclusione dall'undici titolare di Audero. Confermato Quagliarella in avanti, in coppia con Caputo, mentre il rientrante Yoshida partirà inizialmente dalla panchina: ci sarà Ferrari al fianco di Colley.

SAMPDORIA (4-3-1-2): Falcone (Audero); Murru, Ferrari (Yoshida), Colley, Conti; Thorsby, Ekdal, Rincon; Sensi (Sabiri); Caputo, Quagliarella

Ballottaggi: Falcone-Audero 70-30%, Ferrari-Yoshida 80-20%, Sensi-Sabiri 60-40%

Indisponibili: Damsgaard, Gabbiadini, Askildsen

Squalificati: Candreva, Bereszynski