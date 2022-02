L'Inter potrebbe essere una delle grandi protagoniste della prossima sessione estiva di Calciomercato, sia per quanto riguarda le operazioni in entrata, sia per quanto riguarda quelle in uscita. I nerazzurri vogliono rinforzare la rosa a disposizione di Simone Inzaghi, ma per farlo dovranno provare a fare cassa. Tra i calciatori che potrebbero lasciare Milano c'è Matteo Darmian, finito ormai in panchina dopo l'esplosione definitiva di Denzel Dumfries. L'esterno italiano sarebbe finito nel mirino della Roma, in cerca di rinforzi di livello sugli esterni difensivi.

Prossima estate che potrebbe vedere andare in scena l'asse di mercato tra Torino e Milan, con tanti nomi coinvolti. Tra questi ci sarebbero quelli di Gabbia e Junior Messias, che piacciono a Ivan Juric.

Roma su Darmian

Uno dei giocatori che potrebbe lasciare l'Inter la prossima estate è Matteo Darmian. L'esterno destro dopo un buon inizio, anche a causa di un infortunio muscolare, ha perso il posto da titolare ai danni di Denzel Dumfries, ma quando è stato chiamato in causa si è sempre fatto trovare pronto. Una rete e un assist in quest'annata in diciassette presenze in campionato per un giocatore che sarebbe finito nel mirino della Roma. I giallorossi soffrono molto sugli esterni difensivi, soprattutto a destra, e per questo motivo avrebbero messo gli occhi sul terzino nerazzurro, che piace molto anche per la sua duttilità, visto che ha dimostrato di poter giocare indistintamente sia a destra che a sinistra.

Il classe 1989 ha il contratto in scadenza a giugno 2023 e per questo motivo Ausilio e Marotta sarebbero pronti a discutere di una sua cessione con il club capitolino per una cifra neanche eccessiva. La valutazione di Darmian si aggira tra i 7 e gli 8 milioni di euro ma non è nemmeno da escludere che possa essere inserito in un affare più ampio che coinvolga Jordan Veretout, centrocampista ai margini dello scacchiere di José Mourinho, con conguaglio a favore dei giallorossi.

Torino su Messias e Gabbia

Tra il Torino e il Milan potrebbe crearsi un asse di mercato importante la prossima estate. Tanti i nomi in ballo, oltre a Andrea Belotti che, però, nel caso si accaserà a parametro zero in rossonero essendo in scadenza di contratto. Il Milan non vuole saperne di cedere ancora Tommaso Pobega l'anno prossimo, ma non sono da escludere colpi di scena, almeno per una nuova stagione in prestito in granata.

Rossoneri che, tra l'altro, avrebbero messo gli occhi su Brekalo, che il club di Cairo è pronto a riscattare dal Wolfsburg per 11 milioni di euro. La sua valutazione adesso è intorno ai 25 milioni di euro ma nell'affare potrebbero entrare Junior Messias e Gabbia, giocatori che piacciono a Ivan Juric e che potrebbero permettere di rinforzare la difesa e sostituire, allo stesso tempo, proprio Brekalo, oltre a fare cassa dato che, oltre a questi due cartellini, il Torino chiede un conguaglio da 12 milioni.