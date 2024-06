Tra poche ore inizierà ufficialmente la sessione estiva di Calciomercato e il Crotone, in Serie C, sarà chiamato a cambiare molto rispetto alla scorsa stagione. Già ufficializzati gli arrivi del nuovo diesse Antonio Amodio e del tecnico Emilio Longo, la società calabrese inizierà ora a operare in uscita per sfoltire una rosa numerosa. In rossoblù potrebbe rimanere il centrocampista Sonny D'Angelo, reduce dal prestito di sei mesi dall'Avellino. Cresce intanto l'interesse in Serie C per l'attaccante Orazio Pannitteri, corteggiato da Pineto, Trapani e Sorrento.

D'Angelo può restare in rossoblù

Arrivato nel club calabrese nel mese di gennaio in prestito dall'Avellino, il centrocampista Sonny D'Angelo non è riuscito ad esprimersi al meglio a causa di un infortunio. Le sue qualità comunque non sono passate inosservate e il Crotone starebbe così valutando l'acquisto del suo cartellino dagli irpini. Nei giorni scorsi il nome di Sonny D'Angelo era stato accostato al Crotone anche all'interno di un possibile scambio di calciatori che avrebbe portato Alessio Tribuzzi e Mattia Vitale in Campania e appunto D'Angelo e Jacopo Dall'Oglio in Calabria.

Lo stesso Crotone starebbe intanto seguendo da vicino l'attaccante Raffaele Russo dell'Avellino, per il quale però il club biancoverde accetterebbe solamente offerte economiche e non scambi con altri calciatori.

Crotone, offerte per Pannitteri

Intanto ritornerà a Crotone l'attaccante Orazio Pannitteri dopo i sei mesi vissuti alla Pro Vercelli con la formula del prestito. Il giocatore risponderà alla convocazione per il ritiro estivo che si svolgerà in Sila. Il nuovo tecnico del Crotone Emilio Longo sarà chiamato a valutare l'attaccante, che intanto in queste giornate è seguito da tre formazioni di Serie C come Trapani, Sorrento e Pineto.

Lo stesso Pineto si sarebbe interessato recentemente anche al centrocampista Giovanni Bruzzaniti, in scadenza di contratto con il Crotone.

Zauli cerca squadra

Intanto il tecnico Lamberto Zauli si svincolerà dal Crotone nelle prossime ore e sarà chiamato a trovare una nuova squadra per la prossima stagione. Il suo profilo è stato accostato nei giorni scorsi al Pescara, squadra che dovrà ripartire nel nuovo campionato dopo la poco fortunata parentesi in panchina di Zdenek Zeman. Tra l'altro il club abruzzese in queste giornate vive momenti di attesa per la possibile cessione del club a una nuova proprietà.