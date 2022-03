Sarà ancora la Fluminense a cercare d’interrompere il dominio del Flamengo nel Cariocão. Il Tricolor Carioca si guadagna, non senza sofferenza, la qualificazione all’atto conclusivo del campionato dello stato di Rio de Janeiro vinto nelle ultime tre stagioni sempre dagli storici rivali statali. La compagine di Abel Braga, dopo essersi imposta per 1-0 in trasferta contro il Botafogo nella semifinale d’andata, soccombe in casa per 2-1 in quella di ritorno, ma in virtù del miglior piazzamento ottenuto nella Taça Guanabara (primo posto a fronte del quarto conseguito dal Fogão) si guadagna l’accesso alla finale.

Obiettivo raggiunto una settimana prima dal Flamengo a seguito della seconda vittoria per 1-0 riportata sul Vasco da Gama (rete al 54’ di William Arão). Entrambe le sfide per il titolo andranno in scena in scena al Maracanã di Rio de Janeiro (il 30 marzo e il 2 aprile). Il Flamengo ha trionfato nella competizione in 38 occasioni, la Fluminense in 31.

Semifinale di ritorno: Fluminense vs Botafogo 1-2

La semifinale di ritorno del Cariocão 2022 andata in scena al Maracanã si rivela quanto mai emozionate. Il Botafogo passa a condurre al 48’ del primo tempo grazie a una brillante iniziativa personale di Erison. Il ventiduenne avanti degli ospiti, dopo aver sfiorato nel corso della ripresa il raddoppio in un paio di circostanze, sigla al 91’ il 2-0 incornando perentoriamente a centro area un preciso traversone dalla destra di Chay.

Sembrerebbe fatta per la formazione di Lucio Flavio ma non è così. Al 97’ la Fluminense trova, infatti, il gol qualificazione grazie ad una deviazione sottomisura di Germán Cano sugli sviluppi di una traversa colpita di testa da Ganso. Nelle convulse battute conclusive del maxi-recupero decretato dal direttore di gara il Tricolor Carioca resta in dieci per l’espulsione per somma di ammonizioni di Fred ma riesce a condurre in porto il risultato garantendosi per la terza volta consecutiva l’approdo in finale.

Cariocão 2022: il cammino verso la finale

TACA GUANABARA 2022

La classifica

1. Fluminense 28

2. Flamengo 26

3. Vasco del Gama 22

4. Botafogo 20

5. Nova Iguaçu 14

6. Portuguesa-RJ 12

7. Resende 12

8. Audax Rio 11

9. Madureira 11

10. Boavista-RJ 9

11. Bangu 9

12. Volta Redonda 6

* Le prime quattro squadre qualificate accedono alle semifinali del Cariocão 2022.

Le compagini classificate dal quinto all’ottavo posto accedono alle semifinali della Taça Rio 2022.

TACA RIO 2022

Semifinali

Audax Rio vs Nova Iguaçu* and. 1-2; rit. 2-1

Resende vs Portoguesa-RJ and. 1-0; rit. 2-2

*Nova Iguaçu qualificata, a parità di reti realizzate, per il miglior piazzamento ottenuto nella Taça Guanabara 2022.

Finale

Resende vs Nova Iguaçu and. 1-1; rit. 30 marzo

Cariocão 2022: la fase finale

Semifinali

Vasco da Gama vs Flamengo and. 0-1; rit. 0-1

Botafogo vs Fluminense* and. 0-1; rit. 2-1

* Fluminense qualificata, a parità di reti realizzate, per il miglior piazzamento ottenuto nella Taça Guanabara 2022.

Finale

Flamengo vs Fluminense (and. 30 marzo; rit. 2 aprile)