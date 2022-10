Nel posticipo della settima giornata del girone B di Serie C, in programma lunedì 10 ottobre alle ore 20.30, il Siena, terzo in compagnia del Gubbio con 14 punti all’attivo, riceve all’Artemio Franchi la visita del Cesena decimo in coabitazione con Aquila Montevarchi, Imolese e Ancona a quota 8 punti. L’imbattuta compagine toscana, staccata soltanto di una lunghezza dalle battistrada Fiorenzuola e Reggiana, ha la possibilità, vincendo, d’issarsi solitaria in vetta al torneo.

Come arrivano all’appuntamento le due squadre

Il turno precedente di campionato ha riservato soddisfazioni per entrambe le contendenti.

Il Siena, allungando a 484 minuti l’inviolabilità della propria porta, ha colto la sua prima affermazione in trasferta andando a imporsi all’Ettore Mannucci sul Pontedera per 2-0. Con l’identico punteggio (ma in casa) il Cesena è tornato al quarto tentativo a incamerare la posta piena a spese della matricola Recanatese. Discorso diverso per la Coppa Italia di Serie C. La formazione cesenate, a differenza di quella senese superata in casa per 1-0 allo scadere dei tempi supplementari da quel Pontedera battuto soltanto quattro giorni prima, si è, infatti, garantita il 5 ottobre anche la qualificazione al secondo turno della competizione battendo davanti al proprio pubblico la Fermana per 3-1.

Il Siena ha vinto entrambe le gare interne sinora disputate: la Robur ha, infatti, avuto la meglio con il minimo scarto (1-0) su Reggiana e Aquila Montevarchi.

Il Cesena, lontano dall’Orogel Stadium-Dino Manuzzi, ha, invece, fatto seguire alla vittoria per 1-0 riportata sul Rimini un ko per 2-0 contro la Fermana.

Siena-Cesena: i precedenti in casa della Robur

Il bilancio dei quattordici precedenti (uno in A, due in B, dieci in Serie C [VIDEO] e uno in Serie D) disputati in terra toscana è decisamente favorevole ai padroni di casa.

La Robur ha infatti conseguito otto successi a fronte di una sola sconfitta. L’ultimo confronto diretto, andato in scena al “Franchi” lo scorso 23 aprile, si chiuse senza reti e decretò l’esclusione dalla post-season del Siena. La vittoria interna più recente della Robur è datata 15 marzo 2014: la squadra toscana s’impose per 1-0 in una gara valida per il 29° turno della Serie B 2013-14.

Decisiva si rivelò una rete di Nicola Belmonte a metà della prima frazione. Per trovare l’unica affermazione esterna del Cesena bisogna risalire al 17 maggio 1964: la compagine romagnola, in virtù di un gol realizzato in avvio di gara da Lionello Leoni, si aggiudicò per 1-0 un match valido per la 33esima giornata della Serie C girone B 1963-64.