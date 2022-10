Nella prima giornata del girone A dell’EuroCup di basket, l’Umana Reyer Venezia fa visita martedì 11 ottobre ai tedeschi del Ratiopharm Ulm. Nella passata edizione della competizione la compagine veneta venne eliminata negli ottavi di finale dai francesi del Levallois Metropolitans. Il Ratiopharm Ulm, dopo aver sconfitto nel primo turno a eliminazione diretta gli spagnoli della Juventut Badalona, si è dovuto arrendere nei quarti di finale ai futuri campioni della Virtus Segafredo Bologna.

Come arriva all’appuntamento il Ratiopharm Ulm

Deludente avvio di Bundesliga per il Ratiopharm Ulm che, nella scorsa stagione, era uscito di scena dalla lotta per il titolo nei quarti di finale per mano del Riesen Ludwigsburg.

La squadra, dopo essere stata diretta per tre stagioni consecutive da Jaka Lakovic, è passata nelle mani di Anton Gavel che, in quello stesso lasso di tempo, si era occupato dell’Orange Academy. Il passaggio di livello si è sinora rivelato privo di soddisfazioni per il tecnico slovacco naturalizzato tedesco. Dopo l’onorevole sconfitta (80-87) subita all’esordio sul parquet dei vicecampioni di Germania del Bayern Monaco, il Ratiopharm Ulm ha infatti rimediato due ko tutt’altro che preventivabili contro il BG Göttingen (84-93) in casa e il neopromosso Rostock Seawolves (80-85) in trasferta subendo in chiusura un clamoroso parziale di 17-1.

Come arriva all’appuntamento la Reyer Venezia

L’Umana Reyer Venezia è reduce dalla bruciante sconfitta subita allo scadere contro la Carpegna Prosciutto Pesaro (89-90) nel match valido per la seconda giornata di LBA andato in scena alla Vitifrigo Arena.

La formazione di Walter De Raffaele aveva esordito nel massimo campionato italiano con un’affermazione interna su Scafati (80-69).

Attacchi a confronto

Il Ratiopharm Ulm, dopo tre turni di Bundesliga, viaggia alla media di 81,3 punti a partita (tredicesima posizione). La compagine di Gavel è quinta nel tiro da due punti (54,8%), ultima in quello da tre (27,1%) e seconda nei liberi (85%).

Il giocatore più prolifico è Matt Mobley (45° con 12,7 punti a gara) seguito da Karim Jallow (58° con 11). L’Umana Reyer Venezia, dopo due turni di LBA, segna 84,5 punti a gara (settima posizione). La squadra di De Raffaele è dodicesima nel tiro da tre (31,3%), ma è seconda in quello da due (60,6%) e nei liberi (84,4%). Il miglior realizzatore è Allerik Freeman (3° con 21 punti a partita) seguito da Derek Willis (6° con 19,5).

Ratiopharm Ulm-Umana Reyer Venezia: i precedenti

I quattro precedenti confronti diretti, andati tutti in scena in EuroCup, hanno sempre visto imporsi la squadra di casa. Il Ratiopharm Ulm ha infatti prevalso il 14 ottobre 2015 per 87-68 e il 3 novembre dello scorso anno per 90-83 dopo un tempo supplementare.

Arbitri

Il match Ratiopharm Ulm-Umana Reyer Venezia, in programma martedì 11 ottobre alle ore 19:15 alla Ratiopharm Arena (diretta su Sky Sport Action ed Eleven Sports), sarà arbitrato da Tomislav Hordov, Milos Koljensic e Dragan Porobic.