L'Inter starebbe prendendo informazioni su Martin Erlic e Jeremy Toljan del Sassuolo, che potrebbero lasciare l'Emilia se la squadra dovesse retrocedere in Serie B. I due profili sarebbero stati già sondati nei mesi scorsi dai nerazzurri e diventerebbero degli obiettivi in caso di partenza di Denzel Dumfries. La dirigenza nerazzurra dovrà poi valutare anche la situazione relativa a Joaquin Correa, che verrà riscattato dal Marsiglia solo se dovesse qualificarsi alla prossima Champions League.

Inter e Sassuolo: si lavora per un altro affare

L'Inter apprezzerebbe molto il profilo di Jeremy Toljan del Sassuolo, in uscita se il Sassuolo dovesse retrocedere in Serie B.

Il giocatore ha il contratto in scadenza nel 2025 e una valutazione di circa 10 milioni di euro.

Piacerebbe poi ai nerazzurri anche Martin Erlic, sempre del Sassuolo, che ha il contratto in scadenza nel 2026 e una valutazione di circa 7 milioni di euro.

La sfida fra nerazzurri e neroverdi di questo sabato sera può rappresentare un'occasione di dialogo fra i club anche per questi due giocatori.

Il punto sulla situazione di Correa

Il Marsiglia a fine stagione non ha intenzione di esercitare il diritto di riscatto a 10 milioni per Joaquin Correa. L'opzione diventerà però obbligo in caso di qualificazione in Champions League: se in campionato le speranze sono zero (l'Olympique è settimo in classifica), non si può dire lo stesso per l'Europa League, dove la squadra è in semifinale e quindi è ancora in corsa per vincere il trofeo e pertanto per partecipare alla prossima edizione della Champions.

In caso contrario Correa farà ritorno a Milano e potrebbe essere ceduto solo se dovesse arrivare un'offerta da circa 9 milioni di euro, cifra necessaria per non effettuare una minusvalenza: sulle sue tracce ci sarebbero club turchi e arabi. Se però la cessione non dovesse sbloccarsi, allora Inzaghi potrebbe decidere anche di tenerlo in rosa come quinta punta, in vista delle tante partite in programma nella prossima stagione.

Nel frattempo invece Alexis Sanchez non rinnoverà il contratto coi nerazzurri in scadenza a giugno e Marko Arnautovic può essere ceduto se dovesse arrivare un'offerta convincente.

Ipotesi tattiche: l'Inter con Toljan ed Erlic

L'Inter segue Toljan ed Erlic, ritenendoli congeniali al progetto tecnico di Inzaghi e dei profili sostenibili dal punto di vista economico.

.In particolare Toljan è in grado di agire da esterno a tutta fascia nel 3-5-2, da terzino in una difesa a quattro, ma anche da terzo centrale.

Invece Erlic ha caratteristiche più difensive, è molto abile nell'uno contro uno e sa adattarsi a diversi dettami tattici; spesso si è anche messo in mostra per la pericolosità offensiva su calci da fermo.