Puntellare l'organico a disposizione del tecnico bianconero Massimiliano Allegri. È questo l'obiettivo della Juventus, che sta lavorando sul fronte mercato per rinforzare la rosa a disposizione dell'allenatore livornese, con acquisti giovani ma di estrema qualità.

In quest'ottica, la dirigenza bianconera sta monitorando diversi profili giovani che possano completare il reparto offensivo. Oltre a Nicolò Zaniolo, che resta l'obiettivo numero per la trequarti, tra i nomi sul taccuino del direttore sportivo juventino Cherubini ci sarebbe anche il nome di Yeremie Pino, talento spagnolo del Villareal che è esploso in questa stagione sotto la guida di Unai Emery.

Nelle scorse settimane, il talento del Sottomarino giallo ha siglato un poker nel 5-1 finale contro l'Espanyol, ed insieme a Danyuma sarà il pericolo numero per la Juventus nel ritorno degli ottavi di finale di Champions League.

La Vecchia Signora sta monitorando la situazione e potrebbe effettuare un'offerta intorno ai 30 milioni di euro, per accaparrarsi le prestazioni del giovane talento: sul numero 17 del Villareal ci sarebbe anche il forte interesse di alcuni top club europei.

Un possibile acquisto sulla trequarti, dipenderà anche dalla possibile cessione di Paulo Dybala.

Juve, concorrenza del Barcellona per Kessie. Idea Jovic

La Juventus pensa anche a rinforzare gli altri reparti, così da puntellare la rosa a disposizione di Max Allegri.

Per quanto concerne il centrocampo, i bianconeri starebbero lavorando sotto traccia per Frank Kessie: il Presidente è pronto a dire addio al Milan e su di lui ci sarebbe l'interesse di parecchi top club europei come il Barcellona, pronto ad offrire un contratto importante al centrocampista ivoriano. La Vecchia Signora non si è ancora arresa e potrebbe effettuare un altro tentativo per il centrocampista rossonero, così da soffiarlo ai blaugrana che restano in vantaggio.

Oltre Kessie, la dirigenza bianconera monitorano anche altri nomi importanti, come quelli di Davide Frattesi nel mirino anche dell'Inter, e di Renato Sanches, primo obiettivo per la mediana del Milan.

Infine, concludiamo con l'attacco. Vista la possibile partenza di Moise Kean a fine stagione, la Juventus sta lavorando per regalare ad Allegri un'alternativa importante a Vlahovic, che possa essere un vice di livello.

Tra i nomi, spunta anche quello di Luka Jovic, attaccante del Real Madrid che visto il poco minutaggio in questa stagione, dovrebbe lasciare la Casa Blanca in estate per iniziare una nuova avventura. I bianconeri stanno osservando la situazione ma devono fare i conti con l'interesse di altri club come Milan ed Inter, che stanno monitorando l'ex bomber dell'Eintrach di Francoforte.