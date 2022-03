Circa un anno fa è stata presentata la Superlega e tra i club fondatori c'era la Juventus. Il club bianconero non ha mai abbandonato il progetto a differenza di altre squadre che hanno deciso di intraprendere altre strade. La Juventus, il Real Madrid e il Barcellona hanno continuato a portare avanti il progetto Superlega e il presidente della Vecchia Signora Andrea Agnelli, oggi 3 marzo, sarebbe pronto a presentare una nuova formula della competizione. La nuova versione prevederebbe un torneo con due serie di una ventina di squadre e ci saranno promozioni e retrocessioni.

Dunque, la Juventus e le altre squadre sembrano intenzionate a rilanciare la Superlega.

La risposta di Ceferin

Quando è stato lanciato il progetto Superlega, il presidente dell'Uefa Ceferin si è espresso duramente verso i club fondatori e in modo particolare ha attaccato il presidente della Juventus Andrea Agnelli. Anche oggi, 3 marzo, il numero uno del massimo organismo europeo di calcio non ha avuto parole edificanti verso chi ha ideato la Superlega: "La prima volta lo hanno lanciato nel mezzo della pandemia, ora durante la guerra: vivono in un mondo parallelo". Adesso non resta che attendere nuovi sviluppi per capire se davvero nascerá una nuova Superlega oppure no.

Intanto la Juventus continua a lavorare sul campo

Mentre il presidente Agnelli è atteso al Business of Football Summit organizzato dal Financial Times, la sua Juventus lavora in quel della Continassa. La squadra è rientrata a Torino nella notte dopo la vittoria per 0-1 ottenuta nella semifinale di andata di Coppa Italia contro la Fiorentina.

Per la Juventus è già tempo di voltare pagina e preparare la partita contro lo Spezia del 6 marzo. Per questa sfida Massimiliano Allegri dovrebbe recuperare Paulo Dybala, Federico Bernardeschi e Daniele Rugani. Questi tre giocatori oggi hanno ripreso ad allenarsi parzialmente in gruppo.

Mentre non arrivano buone notizie per quanto riguarda Leonardo Bonucci.

Infatti, il numero 19 juventino ha accusato una elongazione al soleo e tra sette giorni sarà rivalutato. Dunque, Bonucci salterà la gara contro lo Spezia. L'emergenza per la Juventus è ancora parecchia visto che mancheranno ancora molti giocatori per la sfida del 6 marzo. Bernardeschi, Dybala e Rugani saranno di nuovo a disposizione ma sembra difficile che possano partire dal primo minuto. Perciò i vari Morata, Vlahovic e i centrocampisti saranno chiamati a fare gli straordinari. In ogni caso la Juventus proseguirà la preparazione anche nella giornata di domani, venerdì 4 marzo, quando la squadra sarà impegnata alla Continassa per svolgere una seduta mattutina.