In vista della prossima sessione di Calciomercato la dirigenza della Juventus starebbe monitorando la situazione in casa Chelsea, con molti calciatori di spessore e qualità che potrebbero lasciare i Blues nella prossima estate. Tra gli elementi monitorati, ci sarebbe anche Marcos Alonso, esterno spagnolo che ha già militato in Serie A con la maglia della Fiorentina.

La Vecchia Signora potrebbe far recapitare un'offerta al club inglese, che per una cifra attorno ai 15-20 milioni di euro potrebbe decidere di cedere l'ex esterno viola. Un acquisto che sarebbe molto gradito al tecnico bianconero Max Allegri e soprattutto che potrebbe liberare Alex Sandro, che a fine stagione potrebbe salutare i colori bianconeri.

Oltre Alonso, la società bianconera valuta altri profili come Raoul Bellanova, esterno del Bordeaux (attualmente in prestito al Cagliari dove sta avendo un ottimo rendimento con Mazzarri). La Juve sarebbe pronta sborsare una cifra attorno ai 10 milioni di euro per bloccare il talentuoso esterno italiano.

Juve: possibile offerta per Granveberch, Real su Tchouameni

La Juventus sta lavorando anche per rinforzare la mediana a disposizione di Allegri, con un acquisto che possa garantire quantità e qualità al centrocampo.

Sono tanti i nomi sul taccuino del direttore sportivo Cherubini, e tra questi ci sarebbe anche quello di Ryan Gravenberch, talentuoso centrocampista olandese in forza all'Ajax. La società bianconera sarebbe disposta a mettere sul piatto una cifra attorno ai 25 milioni di euro per accaparrarsi le prestazioni del centrocampista dei Lanceri.

Nonostante ciò, c'è da considerare l'interesse per l'olandese da parte dei maggior top club europei, in particolar modo del Bayern Monaco di Julian Naglesmann, che sarebbe pronto a mettere sul piatto una cifra attorno ai 40 milioni di euro, per convincere l'Ajax e battere la concorrenza europea.

Per questo motivo, la Vecchia Signora sta valutando anche altri profili come Aurelien Tchouameni, centrocampista francese in forza al Monaco, già trattato nella scorsa sessione estiva di calciomercato.

Anche in questo caso però la Juventus potrebbe essere beffata nella corsa al calciatore: infatti, sul talento del club monegasco ci sarebbe il forte interesse del Real Madrid di Carlo Ancelotti, che sarebbe pronto a sborsare una cifra importante (attorno ai 40 milioni di euro) per portare il giovane francese a Madrid.