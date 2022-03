Queste sono ore di grande attesa per la Juventus visto che questa sera 16 marzo i bianconeri giocheranno contro il Villarreal. Per questo match, i bianconeri ritroveranno tre giocatori molto importanti come Paulo Dybala, Giorgio Chiellini e Federico Bernardeschi. Questi tre calciatori, però, non hanno un grande minutaggio nelle gambe e per questo motivo, la sensazione è che verranno utilizzati a gara in corso. In particolare uno dei jolly che potrebbe giocarsi Massimiliano Allegri per spostare gli equilibri è proprio Paulo Dybala. L'argentino può essere una carta importante da mettere sul tavolo a gara in corso.

Le possibili scelte di Allegri

Massimiliano Allegri per la partita contro il Villarreal si affiderà al 4-4-2. Il tecnico della Juventus, in queste ore, sta sciogliendo gli ultimi dubbi di formazione: in difesa rispetto alla gara contro la Sampdoria ci sarà una sola novità e riguarderà la fascia di sinistra dove agirà Mattia De Sciglio. Il numero 2 juventino prendere il posto di Luca Pellegrini che partirà dalla panchina. Per il resto il pacchetto arretrato sarà formato da Danilo, Matthijs de Ligt e Daniele Rugani. Ma tra gli uomini a disposizione Massimiliano Allegri potrà contare su Giorgio Chiellini. Il Capitano della Juventus sarà pronto a entrare a gara in corso, mentre non saranno ancora a disposizione Leonardo Bonucci e Alex Sandro.

La speranza è che il numero 19 juventino possa rientrare per la partita contro la Salernitana. A centrocampo, invece, gli uomini sono sempre contati poiché Denis Zakaria resta fermo ai box e Weston McKennie sarà out fino a fine stagione. Dunque, in mediana saranno confermati Juan Cuadrado, Manuel Locatelli, Arthur e Adrien Rabiot.

Ma anche in questo caso Massimiliano Allegri avrà la possibilità di giocarsi un cambio nel secondo tempo visto che ritroverà Federico Bernardeschi. In attacco, invece, si va verso la conferma della coppia formata da Alvaro Morata e Dusan Vlahovic. Ma in panchina ci saranno Paulo Dybala e Moise Kean.

La probabile formazione della Juventus (4-4-2): Szczesny; Danilo, de Ligt, Rugani e De Sciglio; Cuadrado, Locatelli, Arthur, Rabiot; Morata, Vlahovic.

Parla Chiellini

Giorgio Chiellini questa sera 16 marzo sarà nuovamente a disposizione della Juventus per la gara contro il Villarreal. A poche ore dal match il capitano bianconero si è raccontato ad Amazon Prime e in particolare ha parlato del suo allenatore: "Lo trovo sempre lo stesso. Non lo trovo cambiato". Chiellini ha poi sottolineato che Allegri si aspettava di ritrovare un gruppo simile a quello che aveva lasciato, ma in realtà negli ultimi anni sono cambiate molte cose. Inoltre, il capitano della Juventus ha voluto parlare dell'importanza per la squadra di Dusan Vlahovic: "Dusan sposta gli equilibri. Ci mancava un giocatore così".