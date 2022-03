Il Milan guarda tutti dall'alto al basso e per la prima volta è anche 'virtualmente' primo. Il cagliari ha assoluto bisogno di punti per una salvezza da guadagnare sul campo. E' un sabato che vede le prime tre della classe protagoniste in campo. Il Napoli contro l'Udinese, l'Inter contro la Fiorentina e i rossoneri alla Unipol Domus. Il Milan è reduce dalla vittoria per 1-0 contro l'Empoli. Il gol vittoria di Kalulu che lo lancia ad una titolarità anche in Sardegna al fianco di Tomori. L'ultima trasferta ha visto il Milan vincere al Maradona contro il Napoli. Tra i rossoneri dovrebbe essere assente Tonali.

Bennacer sarà affiancato da Kessiè con Diaz sulla trequarti, ma ancora in dubbio. Al suo posto potrebbe giocare il jolly Krunic. Sulla trequarti oltre a Leao e al dubbio Diaz/Krunic Messias dovrebbe ancora esser scelto nel 11 iniziale al posto di Saelemaekers alle spalle di Giroud ristabilito dopo l'influenza con Zlatan Ibrahimovic pronto ad subentrare. In difesa torna Theo Hernandez dopo aver saltato l'ultima gara per squalifica.

Il Cagliari non vince da 3 giornate ed è reduce dalla brutta sconfitta contro lo Spezia. 3 punti separano la squadra di Mazzarri dall'inferno della serie B. Assente Baselli per positività al Covid, al suo posto ci sarà Marin.

Pochi dubbi per il tecnico del Cagliari se non per il compagno di reparto di Joao Pedro. Joao Pedro è fresco di prima convocazione in Nazionale Italiana. Convocazione per gli spareggi per i mondiali di Qatar 2022. Mancini crede molto nell'esperienza e nell'imprevedibilità di Joao Pedro. Al fianco del neo convocato in nazionale c'è un ballottaggio tra Pavoletti e Pereiro.

Il resto dovrebbe esser confermato con Altare, Lovato e Goldaniga di fronte a Cragno. Bellanova a destra e Dalbert a sinistra. Raoul Bellanova per la prima volta giocherà contro il 'suo' Milan con cui ha giocato nelle giovanili fino alla primavera. Il cartellino del 21 enne è ora di proprietà del Bordeaux, ma in prestito al Cagliari.L'arbitro dell'incontro sarà il signor Marco Di Bello della sezione CAN di Brinidisi.

Cagliari i convocati per la partita con il Milan:

Portieri: Aresti, Cragno, Radunovic

Difensori: Altare, Bellanova, Carboni, Ceppitelli, Dalbert, Goldaniga, Lovato, Lykogiannis, Obert

Centrocampisti: Deiola, Grassi, Kourfalidis, Marin, Pereiro

Attaccanti: Céter, Joao Pedro, Keita Baldè, Pavoletti

Cagliari - Milan le quote della partita

Il Milan gode dei favori del pronostico (1,70) grazie anche alla enorme differenza in classifica. I tre punti però per il Cagliari sarebbero importantissimi e i bookmakers attribuiscono 5 alla vittoria dei padroni di casa.

Il pareggio invece viene pagato 3,8. Le quote OVER prevedono un 2,5 a 1,85 mentre l'over 3,5 che schizza a 3,05. Verrebber da pensare ad una partita con al massimo 3 gol. Interessante anche la quota GOL/NOGOL che prevede la possibilità GOL a 1,77 e NOGOL a 1,93, Il risultato esatto con la probabilità più alta è lo 0-1 a 6,75 seguito dallo 0-2 e dall'1-2 entrambi con 8,50. Il primo marcatore principale vede al pari Olivier Giroud e Zlatan Ibrahimovic a 3,85. Chiude il 'podio' Rafael Leao a 6. Per il Cagliari è Joao Pedro a 7,55 ad avere la quota più bassa come primo marcatore della gara.