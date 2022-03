Il Milan torna a San Siro con 3 punti pesantissimi in saccoccia in più. La squadra di Pioli ha vinto lo scontro diretto contro il Napoli. Archiviato il big match del Maradona, il Milan trova nel suo cammino una 'provinciale'. Ecco l'empoli di Andreazzoli che vuole continuare la striscia di squadre di 'seconda fascia' che fanno punti a San Siro. Sicuramente i ragazzi di Pioli avranno un po' di timore dopo i mezzi passi falsi contro Salernitana ed Udinese, ma per continuare a condurre la classifica della Serie A, il Milan ha il dovere di non perdere più punti per strada.

Il divario con l'Empoli è grande, ma la squadra toscana ha la fama di ammazza grandi. Pioli predica calma e sangue freddo. La statistica però sorride ai rossoneri, il Milan è la squadra che segna di più nel primo quarto d'ora di gioco, già ben 11 reti segnate. L'Empoli invece è la squadra che subisce più gol, di tutta la Serie A, in in quella fase di gioco. Ci si aspettano dunque fuochi di artificio. Mancherà sicuramente Theo Hernandez che sconta il turno di squalifica dopo l'ammonizione presa a Napoli. Al posto del francese sulla corsia di sinistra dovrebbe giocare Alessandro Florenzi che ha spento ieri le 31 candeline. Primo compleanno in maglia rossonera per lui. Pioli ritrova Romagnoli, ma il posto da titolare al fianco di Tomori dovrebber essere ancora di Kalulu.

Il giovane francese continua a stupire e a scalare le gerarchie nelle preferenze di Pioli. Sula trequarti Kessiè è favorito, ma potrebbe partire dalla panchina. L'Ivoriano accusa un affaticamento muscolare che potrebbe dar spazio a Brahim Diaz. Messias e Leao ancora titolari con Giroud punta. Rebic e Ibrahimovic inizieranno la partita dalla panchina, ma quasi sicuramente aggiungeranno km e minuti alla loro fase di ripresa della miglio condizione.

Giroud a Napoli s'è sbloccato e ha segnato il suo primo gol stagionale lontano da San Siro, ora i rossoneri si aspettano un altro gol vittoria da lui tra le mura amiche.

Andreazzoli arriva a San Siro con l'Empoli che non vince da più di 5 giornate e con la classifica che sorride.

Ai toscani mancano forse 5 o 6 punti per considerarsi definitivamente salvi e per non dover incorrere in brutte sorprese da qui a fine stagione. L'attacco sarà guidato da Pinamonti con l'ex Cutrone pronto a graffiare durante il match. La trequarti rivede Henderson dall'inizio a fianco di Zurkowski e Bajrami. Il numero 10 dell'Empoli inizia ad essere 'chiacchierato' in chiave Calciomercato. Stasera gli osservatori del Milan lo potranno vedere all'opera.

Milan - Empoli la squadra arbitrale

A dirigere l'incontro sarà l'arbitro Daniele Chiffi della sezione CAN di Padova. A coadiuvare nelle decisioni di campo il padovano, ci saranno gli assistenti Davide Imperiale di Genova e Damiano Di Iorio della sezione can di VCo.

Il IV uomo è il signor Manuel Volpi della CAN di Arezzo al VAR Luigi Nasca mentre all'AVAR si trova Alessandro Lo Cicero di Brescia

Milan - Empoli le quote e il pronostico

Partita a senso unico secondo i bookmakers che prevedono la vittoria del Milan a 1,40. Il pareggio a 5 e una vittoria in trasferta dell'Empoli a 7,5. La quota gol si alza un pochettino rispetto al solito e si stabilizza a 1,7 mentre la quota NOGOL con 2,05 sembra essere un'azzardo praticabile. Meglio allora guardare il numero di reti del match dove l'over 2,5 paga 1,5 e l'over 3,5 solamente 2.25.

guardando le scommesse si potrebbe anche azzardare un over 4,5 che viene pagato 3,85 volte la posta giocata. I giocatori indiziati a sbloccare il match sono Oliver Giroud e Zlatan Ibrahimovic entrambi a quota 4 mentre Rafael Leao si assesta a 5. Il gol del vantaggio degli ospiti potrebbe essere segnato da Pinamonti o da Cutrone, entrambi a 12. Il risultato esatto più 'basso' per quanto riguarda le quote e lil 2-0 con 7,75 seguito da 1-0 e 2-1 a 8,75. Il pareggio per 1-1 viene pagato 9,75 volte la quota giocata.