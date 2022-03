L'eliminazione dalla Champions League e il quarto posto attuale un classifica di Serie A sono dei risultati al di sotto delle aspettative per un club blasonato come la Juventus. I bianconeri, stando alle notizie di Calciomercato, vorrebbero tornare a primeggiare già dal prossimo anno mettendo a segno diversi colpi. Intanto, secondo alcune indiscrezioni, Antonio Rudiger, avrebbe sostanzialmente già accettato di trasferirsi a Torino per la stagione 2022/23.

Juventus, Rudiger potrebbe arrivare a Torino nella prossima stagione

Sono ormai settimane che si parla di un potenziamento della linea difensiva della Juventus.

Le assenze molto frequenti di Chiellini e le prestazioni altalenanti di altri difensori avrebbero convinto il club di Agnelli a spingere sull'acceleratore per convincere Antonio Rudiger a raggiungere il club di Torino. L'ex difensore della Roma e attualmente in forza al Chelsea, sta vivendo un momento di stallo a causa delle vicissitudini che si stanno abbattendo sulla compagine londinese per via del conflitto tra Ucraina e Russia.

Tuttavia, stando alle ultime indiscrezioni della Gazzetta dello Sport, la Vecchia Signora avrebbe strappato al forte difensore tedesco il fatidico si, battendo la concorrenza agguerrita del Real Madrid allenato da Carlo Ancellotti. Le due parti dunque, potrebbero convolare a nozze per i prossimi 4 anni e il giocatore, secondo le indiscrezioni, dovrebbe percepire uno stipendio di 6.5 milioni di euro netti all'anno.

Dal Chelsea non solo Rudiger, si osserva anche Jorginho

Il Chelsea sta vivendo un forte momento di incertezza. Le sanzioni economiche ed i restringimenti che il club sta subendo, potrebbero far migrare tanti giocatori lontano dalla compagine londinese. La Juventus, che come già anticipato, avrebbe praticamente "in pugno" Antonio Rudiger per la prossima stagione, vorrebbe accaparrarsi almeno un altro pezzo dai Blues.

Stiamo parlando di Jorginho. Il forte centrocampista italo brasiliano sarebbe indeciso sul da farsi, poiché il futuro del club britannico appare più nebuloso e incerto che mai. Lo stesso agente del calciatore ha parlato in settimana, confermando come il suo assistito potrebbe lasciare Londra qualora non riuscisse a trovare in fretta un accordo per il rinnovo (il suo contratto scade nel giugno 2023).

La Juventus, che sta cercando un regista, avrebbe già in mente la strategia per accaparrarsi Jorginho. Cherubini infatti, vorrebbe inserire nella trattativa con il Chelsea il cartellino del francese Rabiot, abbassando cosi la cifra di 35 milioni di euro da cui i Blues partirebbero per cedere il proprio giocatore