Nella notte del Diego Armando Maradona Napoli e Milan si giocano molto della loro strada che porta verso lo scudetto. Se l'Inter ride dopo aver riacceso la macchina dei gol contro la Salernitana, le altre due pretendenti si sfidano e si misurano nello scontro diretto più importante di giornata. La classifica dice che entrambe le squadre sono a quota 57. Una vittoria darebbe ad entrambe lo spunto giusto per affrontare le ultime 10 giornate di campionato con il piglio e con le motivazioni giuste per cucire il tricolore sulla maglia della prossima stagione.

A seguire con la bava alla bocca ci saranno anche i bianconeri di Allegri che stanno accorciando la classifica delle prime 4. Il Napoli è reduce dalla vittoria al fotofinish contro la Lazio all'Olimpico. Il Milan ha perso altre 2 punti preziosi contro l'Udinese. Danneggiato dall'ennesimo arbitraggio scandaloso contro il Milan, Gianluca Rocchi, designatore degli arbitri di Serie A e di Serie B, ha assegnato ad Orsato la conduzione del match. Anche all'andata la partita tra Napoli e Milan ha aperto numeroso polemiche per il gol annullato per posizione 'sospetta' di Giroud. Il francese era disteso per terra e non interferì nell'azione. L'ultima trasferta in Campania per i rossoneri non è andata a buon fine, il pareggio del Milan contro la modesta Salernitana ha aperto ulteriori problemi nel cammino verso lo scudetto.

Spalletti conferma quasi in toto la formazione che ha battuto la Lazio con il solo inserimento di Lobotka al posto di Demme. Rrahmani in difesa con Koulibaly e Osimhen a guidare l'attacco. Il Nigeriano non ha mai segnato contro il Milan. Politano-Zielinski-Insingne sarà la trequarti titolare con Lozano recuperato e a disposizione, ma che partirà dalla panchina.

Il Milan dopo aver perso Romagnoli nel derby di andata di coppa Italia punta su Kalulu e Tomori in difesa. Kessiè rivestirà nuovamente il ruolo di trequartista. Messias e Saelemaekers entrambi in un momento 'ombroso' si giocano la maglia per la trequarti di destra.

A centrocampo si posiziona nuovamente Tonali dopo il turno di squalifica. Tra i convocati torna a disposizione Zlatan Ibrahimovic dopo 40 giorni. Lo svedese sicuramente non partirà titolare, ma potrebbe tornare utile a gara in corso. Giroud invece guiderà l'attacco con la catena di sinistra Leao - Theo Hernandez.

Napoli: i convocati di Spalletti per la sfida contro il Milan

Portieri: Meret, Ospina, Marfella

Difensori: Di Lorenzo, Juan Jesus, Koulibaly, Ghoulam, Mario Rui, Rrahmani, Zanoli

Centrocampistu: Anguissa, Demme, Elmas, Fabian Ruiz, Lobotka, Zielinski

Attaccanti: Insigne, Lozano, Mertens, Osimhen, Ounas, Petagna, Politano

Napoli - Milan le quote e il pronostico della partita

Il fattore campo tende a premiare il Napoli la cui vittoria viene quotata 2,15 mentre il sorpasso del Milan è a 3,8.

Il pareggio si colloca nel mezzo a 3,2. La giocata GOL si abbassa a 1,65 mentre il NOGOL a 2,10 prevede che entrambe le squadre vadano a segno. L'over 2,5 resta in linea con la tipologia di gara a 1,85 mentre supera la soglia dei 3 l'over 3,5. Dalle analisi riportate dai bookmakers la partita dovrebbe prevedere 2 o 3 gol in tutto. Il risultato esatto con la quota più bassa è il pareggio per 1-1 con quota che si aggira intorno al 6,5 seguito dalla vittoria del Napoli per 1-0 (8,25) e dal 2-1 a 9,50. Le quote per il primo marcatore della partita sono molto basse per entrambi gli attacchi con Osimhen che vince questa particolare classifica a 4,50 seguito da Mertens, Insigne e Zlatan Ibrahimovic tutti a 5,50.

Posto d'onore per l'uomo dei big match Olivier Giroud a 6,25.