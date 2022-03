La Juventus potrebbe rinforzarsi in maniera decisa durante il Calciomercato estivo. In particolar modo le ultime indiscrezioni di mercato parlano di possibili investimenti importanti a centrocampo e in difesa. Dal Chelsea potrebbero arrivare Jorginho, in scadenza a giugno 2023 (valutato circa 30 milioni), e Antonio Rudiger, in scadenza di contratto a fine di questa stagione e quindi disponibile a parametro zero.

Sempre in difesa potrebbe arrivare un terzino destro, ossia un giocatore che alla lunga possa sostituire Cuadrado. In particolare il Barcellona potrebbe offrire Sergino Dest come contropartita tecnica per l'acquisto di Danilo.

Il brasiliano piace molto alla società catalana, che vorrebbe un giocatore di esperienza e qualità. Sarebbe uno scambio di mercato alla pari considerando la valutazione di mercato simile fra i due giocatori.

Possibile scambio di mercato fra Dest e Danilo

Secondo le ultime indiscrezioni di mercato provenienti dai giornali sportivi spagnoli il Barcellona potrebbe offrire Dest come contropartita tecnica per l'acquisto di Danilo. Il brasiliano piace molto alla società catalana e sarebbe considerato il rinforzo ideale per la fascia destra difensiva. Con Dest invece la Juventus andrebbe a rinforzarsi con un giocatore per il presente e per il futuro, che potrebbe crescere alle spalle di Cuadrado. A proposito del colombiano, sarebbe vicino al prolungamento di contratto con la Juventus fino a giugno 2023 con opzione per la stagione successiva.

Al momento comunque l'indiscrezione di mercato riguardante la partenza di Danilo non trova conferma fra i giornali sportivi italiani. Il brasiliano è considerato un punto di riferimento della Juventus, come confermato anche dal tecnico Massimiliano Allegri. Si parla anche di un prolungamento di contratto fino a giugno 2026 per il brasiliano.

Il resto del mercato della Juventus

La Juventus potrebbe lasciar partire durante il calciomercato estivo Adrien Rabiot e Arthur Melo, oltre a Moise Kean. La punta potrebbe essere riscattata dall'Everton ed essere immediatamente ceduta a società interessate: piacerebbe al Paris Saint Germain, con il quale ha già giocato la scorsa stagione.

Inoltre il club bianconero sta lavorando però all'acquisto di un rinforzo importante per il settore avanzato. Piace Riyad Mahrez del Manchester City, in scadenza di contratto a giugno 2023 e valutato circa 30 milioni di euro. Un altro elemento seguito Nicolò Zaniolo, che la Roma valuta circa 40 milioni di euro.