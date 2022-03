La notizia dell'addio di Paulo Dybala alla Juventus ha suscitato un clamore mediatico evidente, seppur oramai diversi giornali sportivi confermavano questa possibilità. Il ritardo con il quale le parti si sono incontrate lasciava intendere questo epilogo. Secondo le ultime indiscrezioni di mercato, la Juventus avrebbe offerto un ingaggio minore rispetto a quello di cui si parlava fino a qualche mese fa. La società bianconera dovrà ora rinforzare in maniera decisa il settore avanzato considerando l'addio dell'argentino. Da valutare anche il futuro professionale di Alvaro Morata, in prestito con diritto di riscatto dall'Atletico Madrid per circa 35 milioni di euro.

Intanto, la Juventus starebbe lavorando a diversi nomi per supportare una punta importante come Dusan Vlahovic. Uno dei giocatori seguiti dalla società bianconera è Mohamed Salah, la conferma è arrivata da Luca Momblano.

Secondo il giornalista sportivo, ci sarebbe anche la Juventus sulla punta egiziana, in scadenza di contratto con il Liverpool a giugno 2023. Proprio il contratto per un'altra stagione agevolerebbe la società bianconera, che potrebbe acquistarlo a prezzo agevolato. Salah potrebbe essere acquistato per circa 70 milioni di euro.

La Juventus potrebbe valutare l'acquisto di Salah a giugno

'La Juventus ha preso informazioni circa la situazione di Mohamed Salah'. Lo ha scritto Luca Momblano sul suo profilo Twitter.

Potrebbe essere la punta del Liverpool il sostituto di Paulo Dybala, che non prolungherà il contratto con la Juventus. Di certo si tratterebbe di un investimento importante, considerando che il giocatore si sta confermando anche in questa stagione. Nel campionato inglese ha segnato 20 gol in 28 match, fino ad adesso, fornendo anche 10 assist.

In Champions League ha disputato 8 match con altrettanti gol. Tanti i commenti degli utenti al post di Momblano, alcuni dei quali sottolineano come sarebbe un acquisto oneroso.

Il mercato della Juventus

La Juventus starebbe valutando diversi giocatori come sostituti di Paulo Dybala. Piace molto Nicolò Zaniolo, in scadenza di contratto con la Roma a giugno 2024 e valutato circa 40 milioni di euro.

Altro nome valutato è quello di Giacomo Raspadori, protagonista di una stagione importante con il Sassuolo. Ci si attendono però rinforzi importanti anche in difesa e a centrocampo. La Juventus, dopo diverse stagioni, potrebbe ritornare ad attingere al mercato dei parametri zero. Piace Antonio Rudiger, difensore in scadenza di contratto con il Chelsea a giugno. Per il centrocampo, i preferiti sono Paul Pogba, in scadenza con il Manchester United, e Jorginho, che potrebbe lasciare il Chelsea per circa 20 milioni di euro.