La Juventus dalla stagione 2022-2023 non potrà contare su Paulo Dybala. Lo ha ufficializzato anche l'amministratore delegato Maurizio Arrivabene, che ha dichiarato come l'argentino, con l'arrivo di Dusan Vlahovic, non fosse più considerato al centro del progetto sportivo bianconero. Una decisione che ha suscitato molte considerazioni contrastanti fra gli addetti ai lavori ma anche fra i tifosi della Juventus. Quello che è certo, però, è che servirà un'alternativa a Dybala nel settore avanzato che vada ad integrarsi con i vari Vlahovic e Chiesa.

Da valutare inoltre il futuro professionale di Morata e Kean che non sembrano certi di una riconferma nella stagione 2022-2023. La Juventus starebbe lavorando ad un acquisto importante che possa garantire gol e supporto a Vlahovic. Secondo la stampa spagnola, il preferito sembra essere Riyad Mahrez, centrocampista algerino del Manchester City in scadenza di contratto con la società inglese a giugno 2023. Proprio la scadenza del contratto ad un anno potrebbe agevolare una cessione del giocatore del Manchester City per circa 30 milioni di euro. L'alternativa all'algerino potrebbe essere Dembélé, centrocampista francese del Barcellona in scadenza di contratto a fine stagione.

Mahrez potrebbe trasferirsi alla Juventus a giugno

Secondo le ultime indiscrezioni di mercato provenienti dai giornali sportivi spagnoli, la Juventus potrebbe rinforzare il settore avanzato con Riyad Mahrez. Potrebbe essere il centrocampista algerino il sostituto di Paulo Dybala, che lascerà la società bianconera a parametro zero a giugno.

Il giocatore del Manchester City va in scadenza di contratto a giugno 2023 e potrebbe lasciare la società inglese a prezzo agevolato. Si parla di un prezzo di circa 30 milioni di euro, anche se la Juventus potrebbe provare a trattare ad una somma minore. Mahrez sarebbe un giocatore ideale per il 4-3-3 di Allegri ma anche per il 4-2-3-1.

Di piede mancino, andrebbe a giocare sulla fascia destra per rientrare sul sinistro con il quale pennella gol e assist di qualità, come ha dimostrato in queste stagioni nel campionato inglese. L'alternativa a Mahrez sarebbe Dembélé. Il francese è in scadenza di contratto con il Barcellona a giugno. Sarebbe un acquisto a parametro zero, anche se vorrebbe un ingaggio importante.

Il mercato della Juventus

La Juventus potrebbe rinforzare in maniera decisa anche centrocampo e difesa pescando in altre società inglesi. Dal Manchester United potrebbe arrivare Paul Pogba, in scadenza di contratto a giugno. Piacciono anche due giocatori del Chelsea: Jorginho, in scadenza di contratto a giugno 2023 e valutato circa 10 milioni di euro, e Antonio Rudiger, anche lui come il francese potrebbe essere ingaggiato a parametro zero a fine stagione.