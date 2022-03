La Juventus potrebbe essere una delle società più attive sul mercato in estate. Si valutano soprattutto rinforzi a centrocampo, considerando le problematiche riscontrate in questa stagione. Manca un giocatore bravo nell'impostazione di gioco ma anche uno che possa garantire inserimento e gol importanti. A tal riguardo sono tanti i nomi seguiti dalla società bianconera per rinforzare il centrocampo. Si va da Jorginho del Chelsea a Frenkie de Jong del Barcellona, fino ad arrivare Sergej Milinkovic Savic. Proprio il centrocampista, dopo diverse stagioni nella Lazio, potrebbe dedicarsi a una nuova esperienza professionale.

La sua valutazione di mercato è però importante, infatti potrebbe essere ceduto per circa 80 milioni di euro. Somma che difficilmente la Juventus potrebbe spendere considerando l'investimento importante effettuato per Dusan Vlahovic durante il mercato di gennaio. A meno che ci siano delle cessioni a giugno, come ad esempio quelle di Adrien Rabiot e Arthur Melo. Negli ultimi giorni però si parla anche di un interesse concreto del Paris Saint Germain per Milinkovic Savic, che non avrebbe particolari problemi a garantire alla Lazio gli 80 milioni di euro necessari all'acquisto del giocatore.

Il centrocampista Milinkovic Savic potrebbe trasferirsi al Paris Saint Germain a giugno

Secondo le ultime indiscrezioni di mercato provenienti dai giornali sportivi spagnoli, il Paris Saint Germain sarebbe in vantaggio sulla Juventus per l'acquisto di Sergej Milinkovic Savic.

La società francese vuole rinforzare il centrocampo ed avrebbe deciso di rinforzarsi con il giocatore della Lazio. Possibile offerta da 80 milioni di euro per il cartellino del giocatore oltre a un ingaggio da almeno 7 milioni di euro a stagione. In tal caso la Juventus potrebbe decidere di ingaggiare a parametro zero Paul Pogba, in scadenza di contratto con il Manchester United.

Molto dipenderà dal francese e dalla volontà di accettare un ingaggio minore rispetto ai 14 milioni di euro a stagione che attualmente guadagna nella società inglese. La Juventus potrebbe offrirgli circa 7 milioni di euro a stagione più bonus per un totale di 10 milioni di euro netti a stagione.

Il mercato della Juventus

La Juventus è al lavoro anche per rinforzare il settore avanzato.

Una volta definito il futuro professionale di Paulo Dybala e Alvaro Morata (il primo è in scadenza a giugno, il secondo è in prestito dall'Atletico Madrid con diritto di riscatto a 35 milioni di euro), la società bianconera potrebbe acquistare un giocatore importante. Piace Nicolò Zaniolo, in scadenza di contratto con la Roma a giugno 2024 e valutato circa 40 milioni di euro.