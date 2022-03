La Juventus è al lavoro non solo per definire le situazioni contrattuali dei giocatori in scadenza a giugno ma anche per trovare, durante il Calciomercato estivo, i rinforzi ideali per migliorare la rosa bianconera. Gran parte degli investimenti, però, dipenderanno anche dalle cessioni. Quello che sembra certo è che possa arrivare almeno un rinforzo nel settore avanzato e a centrocampo, settore quest'ultimo che continua ad avere problematiche dal punto di vista qualitativo. Potrebbe arrivare anche un acquisto importante per la difesa, considerando le problematiche fisiche riscontrate in questa stagione da Bonucci e Chiellini.

Il capitano, in caso di mancata qualificazione ai mondiali dell'Italia, potrebbe lasciare il calcio giocato a giugno. Il nuovo acquisto Gatti, attualmente in prestito al Frosinone fino a giugno, potrebbe essere ceduto in prestito. Per questo, potrebbe arrivare un altro difensore centrale. La Juventus, a tre stagioni dagli arrivi di Rabiot e Ramsey, potrebbe ritornare ad attingere al mercato dei parametri zero. Secondo le ultime notizie di mercato, potrebbe ingaggiare il giocatore Matthias Ginter, in scadenza di contratto a giugno. Il classe 1994 piace anche all'Inter, che potrebbe ingaggiarlo nel caso in cui Stefan De Vrij dovesse essere ceduto .

Il difensore Ginter potrebbe trasferirsi alla Juventus a giugno

Secondo le ultime indiscrezioni di mercato, la Juventus potrebbe ingaggiare Matthias Ginter. Il difensore tedesco è in scadenza di contratto con il Borussia Monchengladbach e non prolungherà il suo contratto con la società. Potrebbe rappresentare un rinforzo ideale, anche perché a parametro zero.

Ad agevolare il suo arrivo potrebbe essere la presenza alla Juventus del suo ex compagno al Borussia Monchengladbach Denis Zakaria. Sul difensore, però, ci sarebbe l'interesse concreto anche dell'Inter, che potrebbe acquistare un altro difensor,e soprattutto in caso di partenza di Stefan De Vrij.

Il mercato della Juventus

La Juventus potrebbe attingere al mercato dei parametri zero anche per rinforzare il centrocampo.

A tal riguardo, negli ultimi giorni si parla del possibile ingaggio da parte della società bianconera di Paul Pogba. Il centrocampista francese, in scadenza di contratto con il Manchester United, potrebbe decidere di trasferirsi alla Juventus, dove ha già giocato dal 2012 al 2016. Stagioni in cui il giocatore si è affermato come uno dei migliori centrocampisti europei. Per questo, Pogba gradirebbe un'eventuale ritorno nella società bianconera. Dovrà, però, accettare un ingaggio minore rispetto a quello attualmente garantitogli dalla società inglese.