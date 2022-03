La Juventus, nelle ultime stagioni, è sempre stata attenta al mercato dei giovani. Gli arrivi dei vari de Ligt, Pellegrini, McKennie, Kean. Locatelli, Vlahovic e Chiesa, dimostrano la volontà della società bianconera di ringiovanire la rosa acquistando giovani già pronti a giocare titolari nella squadra bianconera. Non è un caso si parli, per il Calciomercato estivo, del possibile arrivo di Frankie de Jong per il centrocampo e di Niccolò Zaniolo per il settore avanzato. Giocatori poco più che ventenni che potrebbero rappresentare acquisti per il presente e per il futuro.

A questi bisogna aggiungere anche un altro giocatore che si sta mettendo in evidenza in questa stagione, Parliamo di Christopher Nkunku, protagonista nel Lipsia. Acquistato dal Paris Saint Germain, il francese ha già segnato 25 gol fra le competizioni nazionali e quelle europee, ovvero Champions League e poi Europe League. Dopo un inizio di stagione difficile in campionato per il Lipsia, l'arrivo del nuovo tecnico Domenico Tedesco, ma anche il contributo importante di Nkunku, hanno permesso alla società tedesca di ritornare nei primi posti della classifica. Su Nkunku ci sarebbe l'interesse concreto di diverse società, fra queste il Paris Saint Germain (società in cui è cresciuto calcisticamente), Bayern Monaco e Juventus.

Il francese Nkunku potrebbe trasferirsi alla Juventus a giugno

Secondo le ultime indiscrezioni di mercato, fra i giocatori seguiti dalla Juventus per rinforzare il settore avanzato durante il calciomercato estivo ci sarebbe anche Christopher Nkunku. In scadenza di contratto a giugno 2024 con il Lipsia, il centrocampista francese ha una valutazione di mercato di circa 55 milioni di euro, prezzo che potrebbe incrementarsi in questo finale di stagione.

Piace al Paris Saint Germain e al Bayern Monaco, oltre che alla Juventus,. La società bavarese, però, non vorrebbe spendere una somma importante per il francese. Per quanto riguarda quella bianconera, molto dipenderà dal futuro professionale dei giocatori del settore avanzato. In caso di partenza di Dybala e Bernardeschi (in scadenza di contratto a fine stagione), la Juventus potrebbe considerare il suo acquisto.

Il mercato della Juventus

La Juventus potrebbe decidere di acquistare un altro rinforzo francese oltre a Nkunku. Parliamo di Paul Pogba, in scadenza di contratto con il Manchester United a giugno. Per quanto riguarda invece il settore difensivo, si valutano acquisti a parametro zero. In Italia piace Alessio Romagnoli, che però potrebbe trasferirsi alla Lazio. Si valutano inoltre Antonio Rudiger del Chelsea e Matthias Ginter. Per il tedesco potrebbe esserci una sfida di mercato con l'Inter.