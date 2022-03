La Juventus anche contro lo Spezia ha messo in evidenza diverse difficoltà a centrocampo, complici anche le assenze di giocatori come Zakaria e McKennie. Dopo un primo tempo discreto, i bianconeri hanno rischiato di subire il pareggio dello Spezia. Alla fine sono riusciti ad ottenere una vittoria importante che ha permesso di consolidare il quarto posto grazie anche alla sconfitta dell'Atalanta. Rimane però l'esigenza di rinforzare un settore che manca di qualità, soprattutto nell'impostazione di gioco e negli inserimenti. A tal riguardo la società bianconera sta già lavorando per trovare i centrocampisti giusti per fare il definitivo salto di qualità in campionato e in Champions League.

Tanti i nomi seguiti dalla società bianconera ma il preferito sembra essere Paul Pogba, che nelle quattro stagioni in bianconero è stato uno dei riferimenti della Juventus. Grazie anche al suo contributo i bianconeri sono andati vicino a vincere la Champions League nel 2015, perdendo in finale contro il Barcellona. In scadenza di contratto con il Manchester United, il centrocampista francese sarebbe un acquisto a parametro zero anche se il suo ingaggio da 14 milioni di euro netti a stagione non agevola un suo eventuale trasferimento nella società bianconera.

Il centrocampista Pogba potrebbe trasferirsi alla Juventus a giugno

Il francese è in scadenza di contratto con il Manchester United a giugno e arriverebbe a parametro zero. Il suo ingaggio attuale è di circa 14 milioni di euro a stagione, la Juventus gli offrirebbe circa 7 milioni di euro a stagione più bonus per arrivare a circa 9/10 milioni di euro.

Il mercato della Juventus

Sul francese però ci sarebbe l'interesse concreto anche di Paris Saint Germain e Real Madrid.

A tal riguardo l'ottimo rapporto professionale fra l'agente sportivo di Pogba Raiola e la società bianconera potrebbe agevolare il trasferimento del francese a Torino, ma l'ingaggio resta uno degli ostacoli più difficili da aggirare. La Juventus valuta anche altri rinforzi importanti, sia per il centrocampo che soprattutto per il settore avanzato. Fra i preferiti ci sono Nicolò Zaniolo della Roma, valutato circa 40 milioni di euro, e Giacomo Raspadori, che ha un prezzo di mercato di circa 30 milioni di euro.