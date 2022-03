In questi gironi, il mondo Juventus sta metabolizzando la fine del rapporto con Paulo Dybala. L'argentino al termine della stagione lascerà i bianconeri dopo 7 anni e andrà in un'altra squadra a parametro zero. In questi mesi si pensava che Paulo Dybala potesse rinnovare, ma dopo l'arrivo di Dusan Vlahovic le cosa sono cambiate. Adesso la scelta è stata presa e per l'argentino sarebbe stata una doccia fredda. Stando a quanto afferma Tuttosport, Dybala sarebbe amareggiato e deluso e avrebbe confessato il suo stato d'animo ai suoi amici, ai suoi familiari e ai compagni di squadra.

Adesso, l'obiettivo del numero 10 juventino sarebbe quello di farsi rimpiangere dalla Juventus. Dunque, Dybala potrebbe vivere un finale di stagione con una grande voglia di dimostrare quali sono le sue qualità.

Dybala è tornato a Torino

Paulo Dybala, in questi giorni, non era a Torino poiché ha approfittato dei giorni di vacanza per andare via con la sua fidanzata Oriana Sabatini. Il numero 10 juventino, da domani 24 marzo, riprenderà ad allenarsi alla Continassa in vista della gara contro l'Inter. Dunque, giovedì, Dybala varcherà i cancelli del JTC sapendo che i prossimi saranno gli ultimi 100 giorni da giocatore della Juventus.

Bernardeschi lavora anche nei giorni di riposo

La Juventus, nei prossimi giorni, dovrà affrontare anche il tema legato agli altri rinnovi di contratto.

In particolare, Mattia De Sciglio, Mattia Perin, Juan Cuadrado e Federico Bernardeschi andranno in scadenza a giungo 2022. Per i primi tre la situazione sembra abbastanza indirizzata, visto che andrebbero tutti verso il prolungamento. Il più vicino alla firma sarebbe Juan Cuadrado. Mentre Mattia De Sciglio, in queste ore, avrebbe dovuto incontrare la Juventus ma il summit è stato rimandato poiché il giocatore è in nazionale.

Anche Mattia Perin sembra essere vicino alla permanenza. La situazione più delicata sarebbe quella di Federico Bernardeschi. Infatti, la Juventus farà un'offerta al ribasso che sarà formulata così: 2,5 milioni di parte fissa più 1 di bonus. Bernardeschi, adesso guadagna 4 milioni, perciò resta da capire se vorrà accettare una diminuzione dello stipendio oppure se lascerà la Juventus a parametro zero.

In ogni caso, in questi giorni il numero 20 juventino ha deciso di non usufruire dei giorni di riposo per restare alla Continassa e lavorare per ritrovare la forma fisica. Domani ,24 marzo, il numero 20 juventino sarà nuovamente al JTC ma questa volta ci saranno anche i suoi compagni di squadra e Massimiliano Allegri. Ovviamente, all'appello mancheranno i nazionali, mentre si direbbe rivedere Dusan Vlahovic che non prenderà parte agli impegni della nazionale serba per una problema all'inguine.