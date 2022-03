Siamo ancora nel mese di marzo, ma Inter e Juventus sono già concentrate sul calciomercato, in modo da rinforzare le rispettive rose nella prossima sessione estiva di trasferimenti. In particolare circolano diverse ipotesi riguardo al centrocampo e all'attacco.

Inter, rumors per il prossimo calciomercato

La società nerazzurra avrebbe messo nel mirino William Carvalho. Il centrocampista del Betis Siviglia potrebbe essere l'alter ego di Marcelo Brozovic e rappresenterebbe un'operazione low-cost perchè ha il contratto in scadenza nel 2023. La sua valutazione sarebbe di circa 12 milioni di euro e avrebbe la giusta esperienza europea per allungare la rosa a disposizione di Simone Inzaghi.

Secondo alcune indiscrezioni, il tecnico nerazzurro potrebbe però perdere il suo pupillo, Joaquin Correa, a fine stagione. L'argentino ha deluso le aspettative anche per le troppe assenze causate dagli infortuni e potrebbe entrare in uno scambio con i tedeschi del Bayer Leverkusen per Patrik Schick. L'ex attaccante di Sampdoria e Roma piacerebbe a Marotta perché saprebbe giocare in tutti i ruoli dell'attacco.

Juve, diverse ipotesi di calciomercato

La Juventus è stata accostata nelle scorse ore all'attaccante brasiliano Antony, classe 2000 dell'Ajax. Le sue caratteristiche sarebbero particolarmente congeniali al modulo di Massimiliano Allegri, il club bianconero potrebbe valutare di inserire come contropartita tecnica il cartellino del giovane classe 2001 Marley Akè.

La valutazione del talento degli olandesi sarebbe di circa 30 milioni di euro.

in uscita i bianconeri potrebbero acconsentire alle cessioni Adrien Rabiot e di Alex Sandro. Il francese piacerebbe ad alcune squadre di Premier League e sarebbe valutato circa 30 milioni di euro, mentre il brasiliano sarebbe nel mirino dell'Atletico Madrid: il suo valore sarebbe di circa 10 milioni di euro.

La Juventus, in vista della partenza a parametro zero di Paulo Dybala, vorrebbe concretizzare in estate anche un colpo di alto calibro in attacco. Nel mirino sarebbe finito Mohamed Salah del Liverpool. Arrivare all'attaccante non è affatto semplice, ma il fatto che il contratto dell'egiziano scada nel 2023 rappresenterebbe l'opportunità di poter abbassare le pretese economiche del club: la stima sarebbe di circa 40 milioni di euro.

Un altro importante scoglio è rappresentato dall'ingaggio, pari a circa 10,4 milioni di sterline, che il calciatore percepisce annualmente: una cifra forse troppo elevata per qualsiasi club italiano in questo momento.