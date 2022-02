Oggi, 24 febbraio, in casa Juventus ci sarà il CDA per approvare la semestrale di bilancio. Nel consiglio d'amministrazione si decideranno anche le linee guida per il mercato futuro. Inoltre, si parlerà anche dei rinnovi di contratto dei giocatori che vanno in scadenza a giugno 2022. I giocatori in attesa di sapere quale sarà il loro futuro sono Federico Bernardeschi, Juan Cuadrado, Paulo Dybala, Mattia De Sciglio e Mattia Perin. Le situazioni più importanti sono quelle del numero 20 juventino, del colombiano e dell'argentino. In particolare la situazione di Paulo Dybala sarà quella che dovrà essere valutata con maggiore attenzione viste le cifre in ballo.

Via ai rinnovi

La Juventus, in questi mesi, penserà al campo ma anche al futuro. La società si metterà al lavoro per rinnovare i contratti dei giocatori in scadenza. La situazione più intricata sembra essere quella di Paulo Dybala. La Juventus potrebbe fare una nuova offerta al numero 10 juventino e le cifre potrebbero essere diverse da quelle ipotizzate lo scorso autunno. Intanto, intorno a Dybala ci sono moltissime voci e dalla Spagna arrivano alcune notizie sull'interesse da parte di Barcellona e Atletico Madrid. Adesso non resta che attendere di capire come evolverà la situazione tra l'argentino e la Juventus e se le parti si verranno incontro oppure no.

Le altre due situazioni da risolvere per quanto riguarda i rinnovi sono quelle di Juan Cuadrado e Federico Bernardeschi.

Anche in questo caso la volontà della società sarebbe quella di andare avanti, ma a cifre più contenute. In particolare al numero 20 juventino potrebbe essere fatta un'offerta al ribasso per quanto riguarda la parte fissa ma con l'aggiunta di alcuni bonus. In ogni caso nei prossimi mesi si capirà se anche Cuadrado, Bernardeschi, De Sciglio e Perin resteranno a Torino o se andranno via a costo zero.

Intanto la squadra lavora sul campo

Mentre la dirigenza è alle prese con il CDA, la squadra oggi 24 febbraio si è allenata al mattino in vista della sfida contro l'Empoli. La Juventus, domani 25 febbraio, si allenerà al pomeriggio e poi partirà per la Toscana. Per questa trasferta, Massimiliano Allegri è in piena emergenza viste le assenze.

In particolare peserà anche la perdita di Weston McKennie che è un giocatore con caratteristiche uniche per il tecnico livornese. L'unico che potrebbe rendere meno pesante il forfait dell'americano è Federico Bernardeschi, ma anche lui è fermo ai box. In più mancherà Paulo Dybala e pure in attacco la coperta è corta visto il grave infortunio accusato da Kaio Jorge. Il brasiliano è stato operato a Torino e starà fermo per 8 mesi. Dunque, per ora, l'attacco è tutto sulle spalle di Dusan Vlahovic, Alvaro Morata e Moise Kean, in attesa del ritorno di Paulo Dybala.