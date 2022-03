La Juventus incontrerà in queste settimane i giocatori in scadenza a giugno. La società bianconera dopo aver ufficializzato l'addio di Dybala potrebbe lasciar partire a fine stagione un altro giocatore in scadenza. Il riferimento va a Federico Bernardeschi, che guadagna circa 4 milioni di euro netti a stagione. La Juventus potrebbe offrire al giocatore circa 2,5 milioni di euro più bonus a stagione, un'offerta evidentemente minore rispetto allo stipendio che attualmente guadagna. A tale somma sembra difficile che le parti possano raggiungere un'intesa, per questo l'addio del centrocampista sembra una possibilità concreta.

D'altronde non mancano le società interessate al giocatore, fra queste ci sarebbe anche il Napoli, alla ricerca di un sostituto di Lorenzo Insigne. La punta lascerà la società campana a giugno per trasferirsi nella Major League Soccer, al Toronto. Si è parlato in questi gironi del possibile arrivo di Dybala a parametro zero al Napoli, si tratta però di un investimento troppo pesante per la società campana, che difficilmente potrà garantire 7 milioni di euro a stagione all'argentino (o anche più). Per questo sembra più concreta la possibilità di arrivare a Bernardeschi, che potrebbe ''accontentarsi'' di un ingaggio di circa 3-4 milioni di euro a stagione.

Il centrocampista Bernardeschi potrebbe lasciare la Juventus a giugno

Secondo le ultime indiscrezioni di mercato Bernardeschi potrebbe lasciare la Juventus a giugno. La società bianconera potrebbe offrirgli un ingaggio da 2,5 milioni di euro a stagione più bonus, molto meno rispetto ai 4 milioni di euro netti a stagione che guadagna attualmente.

Di conseguenza potrebbe fare una nuova esperienza professionale. Fra le società interessate ci sarebbe il Napoli, alla ricerca di un rinforzo importante per il settore avanzato. Bernardeschi potrebbe andare a sostituire Lorenzo Insigne, che ha già ufficializzato il suo addio alla società campana e che da luglio giocherà nella Major League Soccer.

Bernardeschi potrebbe rilanciarsi in una società importante come il Napoli con un allenatore che ha sempre dimostrato di valorizzare molto i giocatori offensivi. Nel 4-3-3 del Napoli potrebbe giocare sulle fasce offensive.

Il mercato della Juventus

La Juventus potrebbe lasciar partire a giugno anche altri giocatori. Oltre a Dybala e Bernardeschi potrebbero dedicarsi a una nuova esperienza professionale Alex Sandro e Adrien Rabiot, entrambi in scadenza di contratto a giugno 2023, e Arthur Melo, che potrebbe trasferirsi nel campionato inglese. Il brasiliano potrebbe essere sostituito da Jorginho, che dovrebbe lasciare il Chelsea a giugno. Per quanto riguarda il settore avanzato si valutano diversi giocatori, su tutti Nicolò Zaniolo e Giacomo Raspadori.