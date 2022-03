La Juventus potrebbe essere una delle società più attive sul mercato durante il Calciomercato estivo confermandosi dopo gli arrivi a gennaio dei vari Federico Gatti, Denis Zakaria e Dusan Vlahovic. Investimenti attutiti dalle cessioni di Rodrigo Bentancur e Dejan Kulusevski al Tottenham e di Aaron Ramsey in prestito ai Glasgow Rangers. Secondo le ultime notizie di mercato, la Juventus potrebbe effettuare almeno cinque acquisti importanti in estate. Molto, però, dipenderà dalle cessioni e dalle eventuali conferme dei giocatori in scadenza a giugno.

Da valutare anche il futuro professionale di Alvaro Morata, in prestito dall'Atletico Madrid con la Juventus che ha un diritto di riscatto a circa 35 milioni di euro. La società bianconera non vorrebbe pagare tale somma e cercherebbe uno sconto dalla società spagnola. Sconto che potrebbe arrivare, si parla di un Atletico Madrid che potrebbe accettare un'offerta da 25 milioni di euro. Si tratta in ogni caso di una somma importante che la Juventus, però, vorrebbe pagare in due stagioni. In questo modo, riuscirebbe ad attutire l'investimento. Un acquisto con una formula di due anni che, però, avrebbe bisogno del benestare della Fifa e delle normative sui trasferimenti.

Il giocatore Morata potrebbe trasferirsi alla Juventus per circa 25 milioni di euro

La Juventus ha ingaggiato Alvaro Morata a giugno 2020 in prestito oneroso per circa 10 milioni di euro con diritto di riscatto a 45 milioni di euro a giugno 2021. La società bianconera ha potuto prolungare il prestito di un'altra stagione pagando ulteriori 10 milioni di euro e posticipando il riscatto a 35 milioni di euro a giugno 2022.

Un'eventuale modalità di pagamento modificata avrebbe il bisogno del benestare della Fifa. La Juventus vorrebbe spendere circa 25 milioni di euro per il cartellino dello spagnolo e possibilmente ottenere un pagamento in due stagioni. La volontà delle parti sembra essere quella di trovare un'intesa, anche perché l'Atletico Madrid non sembrerebbe interessata a dare fiducia a Morata nella stagione 2022-2023.

La Juventus, d'altra parte, vorrebbe, invece, avere lo spagnolo in squadra, soprattutto dopo quello che sta dimostrando negli ultimi mesi. Morata, con l'arrivo di Vlahovic, ha migliorato in maniera evidente il rendimento, dando un contributo importante non solo nei gol ma anche nel garantire equilibrio alla Juventus.

Il mercato della Juventus

Per un giocatore che potrebbe essere confermato come Morata, un altro potrebbe lasciare la Juventus a parametro zero a giugno. Parliamo di Paulo Dybala, per il quale si parla di un trasferimento all'Atletico Madrid. Al suo posto potrebbe arrivare Niccolò Zaniolo, valutato dalla Roma circa 40 milioni di euro.