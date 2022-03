La Juventus è al lavoro in questi giorni in previsione di due-tre mesi importanti per il calcio giocato. La società bianconera è impegnata però anche a definire la situazione contrattuale dei giocatori in scadenza a giugno. A fine marzo potrebbe esserci il tanto atteso incontro con i cinque giocatori che sono in scadenza di contratto, ovvero Paulo Dybala, Juan Cuadrado, Federico Bernardeschi, Mattia Perin e Mattia De Sciglio. Di questi quello che potrebbe lasciare la Juventus è l'argentino, considerando il fatto che la Juventus ha deciso di diminuire l'offerta d'ingaggio inizialmente prevista.

Si parlava qualche mese fa di un'offerta da 8 milioni di euro a stagione più 2 milioni di euro di bonus fino a giugno 2026. La società bianconera avrebbe cambiato l'offerta e sarebbe pronta a garantire 7 milioni di euro più bonus a stagione che si attiverebbero con presenze e gol fino a giugno 2025. Uno stipendio che potrebbe non essere accettato. A conferma di questo, anche le ultime notizie di mercato che arrivano dalla Spagna raccontano che Paulo Dybala potrebbe trasferirsi a parametro zero all'Atletico Madrid.

Il giocatore Dybala potrebbe trasferirsi a parametro zero all'Atletico Madrid a giugno

Secondo le ultime indiscrezioni di mercato provenienti dai giornali sportivi spagnoli Paulo Dybala potrebbe trasferirsi all'Atletico Madrid a parametro zero a giugno.

L'argentino potrebbe non accettare l'offerta contrattuale della Juventus, evidentemente minore rispetto a quella di cui si parlava qualche mese fa. La società bianconera vorrebbe avere garanzie di affidabilità fisica del giocatore, per questo gli avrebbe offerto un ingaggio base da 7 milioni di euro a stagione più bonus attivabile al raggiungimento di presenze e gol.

Un'offerta che non troverebbe il gradimento del giocatore, pronto a trasferirsi all'Atletico Madrid. L'eventuale addio di Dybala potrebbe agevolare la conferma di Alvaro Morata. Come è noto lo spagnolo è in prestito con diritto di riscatto proprio dall'Atletico Madrid per circa 35 milioni di euro. La società spagnola potrebbe concedere uno sconto importante sul cartellino accontentandosi di circa 20 milioni di euro.

Il possibile mercato della Juventus

Se dovesse partire Paulo Dybala la Juventus potrebbe effettuare uno o due acquisti per il settore avanzato. Piace molto Niccolò Zaniolo, valutato dalla Roma circa 40 milioni di euro. Altro giocatore gradito dalla società bianconera è Giacomo Raspadori, protagonista di una stagione importante nel Sassuolo. Il giovane sta giocando titolare nella società emiliana ed ha contribuito in maniera evidente a diversi gol, sia nella realizzazione che nel servire assist decisivi.