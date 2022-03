La società rossonera è intenzionata a chiudere al meglio la stagione in corso, ma la dirigenza è al lavoro per dare a Pioli una squadra ancora più competitiva per la stagione 2022-2023 che prenderà il via già il 14 agosto. Dalle ultime voci, sembra ormai sicuro l’addio di Frank Kessie che, con ogni probabilità, vestirà la maglia del Barcellona a partire dal primo luglio, lasciando un buco non indifferente al centro del campo. Per questo motivo, la dirigenza rossonera è sulle tracce di almeno un centrocampista, tra i quali spiccano i nomi di Adli, Pobega e Sanches.

Nelle ultime ore, inoltre, avanza un nome nuovo per l’attacco: si tratta del centravanti del Liverpool classe ’95 Divock Origi, che è in scadenza con il club inglese.

Alla caccia di un centrocampista, Maldini e Massara a lavoro

La partenza quasi cerca di Kessie ed il mancato riscatto di Bakayoko costringeranno la dirigenza del Milan ad intervenire sul mercato per rimpiazzare le due pedine a centrocampo. Il primo nome sulla lista è stato per lungo tempo quello di Renato Sanches che, però, ha attraversato una stagione piena di infortuni, collezionando poche presenze in campionato e che di conseguenza non convince appieno la dirigenza rossonera. Discorso diverso per quanto riguarda Tommaso Pobega che, con ogni probabilità, rientrerà dal prestito al Torino e vestirà i colori rossoneri nella prossima stagione.

Il centrocampista triestino è stato al centro del gioco di Juric ed ha realizzato 4 reti, dando molta sicurezza all’intero reparto. Insieme a Pobega, sembra sicuro il ritorno dal prestito di Yacine Adli, che col Bordeaux si è messo in luce, soprattutto nell’assistenza ai compagni e nella creazione di azioni pericolose.

Manovre in attacco, il nome caldo è quello di Origi

Il duo dirigenziale Massara-Maldini si sta muovendo anche per rinforzare il reparto offensivo e, nelle ultime ore, potrebbe prendere corpo l’ipotesi che porta all’attaccante del Liverpool Divock Origi. L’attaccante belga di origini keniane non è stato utilizzato quasi per nulla in questa stagione da Klopp ed il contratto in scadenza gli permetterebbe di scegliere la squadra e l’ambiente che più gradisce, consentendogli un’opportunità di rilancio.

L’attaccante compirà 27 anni il prossimo aprile e la scelta di vestire i colori rossoneri potrebbe essere per lui l’ultima grande occasione per disputare una stagione con una big del calcio europeo. La dirigenza del Milan, dunque, è già al lavoro e nelle prossime settimane potrebbe formulare un’offerta che potrebbe convincere l’attaccante belga a vestire la casacca del 'diavolo' nella prossima stagione.