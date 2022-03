In vista della prossima stagione la Lazio sta lavorando per completare la difesa: visto il probabile addio di Luiz Felipe a fine stagione che dovrebbe ritornare in Spagna, il direttore sportivo Igli Tare starebbe monitorando diversi profili. Tra i nomi sul taccuino, c'è quello di Alessio Romagnoli, che da tempo piace alla Lazio e soprattutto a mister Maurizio Sarri, vista la capacità di impostare dal basso. Il centrale del Milan non dovrebbe rinnovare il proprio contratto con il club rossonero, visto il poco spazio in questa stagione e la volontà di giocare con maggiore continuità.

La Lazio deve però fare i conti con l'interesse per Romagnoli da parte della Juventus, che visti i ripetuti stop fisici da parte degli esperti Leonardo Bonucci e Giorgio Chiellini, potrebbe regalare ad Allegri un altro centrale che possa puntellare il pacchetto di difensori.

Un altro nome sulla lista, è quello di Nicolò Casale che sotto la gestione di Igor Tudor ha trovato un grande rendimento in questa stagione con il Verona. La società guidata da Claudio Lotito potrebbe effettuare un'offerta nella prossima sessione estiva di Calciomercato, e visti gli ottimi rapporti con il club scaligero (vedi l'operazione Zaccagni) potrebbe trovare un accordo per il centrale classe '98.

Emerson possibile opzione per la fascia

Per la difesa non è finita qui. Infatti, il tecnico biancoceleste avrebbe chiesto un terzino sinistro per completare la batteria di esterni a sua disposizione.

Il primo nome sulla lista sarebbe quello di Emerson Palmieri, molto apprezzato da Sarri visto il rendimento che l'esterno della Nazionale italiana ha avuto durante l'esperienza del tecnico toscano sulla panchina del Chelsea culminata con la vittoria dell'Europa League.

Nelle ultime settimane, l'allenatore laziale starebbe pressando la società per tentare di trovare un accordo con il calciatore. La trattativa ruota attorno alla possibilità che il Lione - dove milita attualmente - decida o meno di riscattare il calciatore.

Maxime Lopez possibile sostituto di Leiva

Riguardo al centrocampo, con il possibile addio a fine stagione di Lucas Leiva, la società biancoceleste è a caccia di un nuovo vertice basso, che possa rispecchiare le caratteristiche del gioco di Maurizio Sarri.

Tra i possibili profili, ci sarebbe Maxime Lopez, mediano francese in forza al Sassuolo che in questa stagione si è ritagliato un ruolo importante nello scacchiere tattico di Dionisi. Il club neroverde non ha alcune intenzione di cedere i propri gioielli, ma di fronte ad un'offerta importante potrebbe sedersi al tavolo per discutere il futuro dell'ex Marsiglia.

Capitolo cessioni

Oltre ai possibili acquisti, in casa Lazio tengono banco anche le situazioni legate ai due top player della mediana, ossia Milinkovic Savic e Luis Alberto, che in estate potrebbero ricevere offerte molto importanti.

Il serbo sarebbe nel mirino di diversi top club europei come Inter, Juventus, Manchester United e Psg, mentre lo spagnolo sarebbe entrato nei radar del Siviglia di Lopetegui che vorrebbe riportarlo in Spagna.