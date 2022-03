Mentre si prepara la sfida contro l’Empoli, in casa rossonera la testa è anche in chiave mercato, con tante possibili uscite, anche per giocatori in scadenza, ma con innesti di livello che probabilmente arriveranno. Si fa sempre più insistente la voce secondo cui il tecnico rossonero Pioli voglia nella sua rosa il centrocampista della Fiorentina Gaetano Castrovilli. La dirigenza sembrerebbe essere già a lavoro per formulare alla Fiorentina un’offerta importante che, probabilmente, vedrà coinvolto anche Saelemaekers, in uno scambio che farebbe approdare l’esterno milanista alla corte di mister Italiano.

Dal lato delle uscite, in scadenza c’è il contratto di Alessio Romagnoli: la situazione qui sembra essere giunta al termine, con il capitano rossonero che probabilmente non rinnoverà e lascerà il Milan al termine di questa stagione, con la Lazio sullo sfondo.

Possibile tentativo di scambio tra Milan e Fiorentina

Mister Pioli sembra esser convinto delle qualità del centrocampista viola, Gaetano Castrovilli, il quale anche se non sta disputando una stagione brillante potrebbe offrire alla squadra rossonera la sua grande qualità sia in fase di impostazione sia in quella realizzativa. Il duo Maldini-Massara sarebbe al lavoro per portare Castrovilli a vestire i colori rossoneri, con Saelemaekers destinato a fare il percorso inverso; infatti la dirigenza rossonera vorrebbe inserire proprio l’esterno come pedina di scambio per arrivare a Castrovilli.

Il belga ha giocato spesso in questa stagione, sia da titolare che da subentrato, ma non ha brillato in ogni partita, con dei cali evidenti e per questo, nonostante un contratto lungo ed un valore destinato a crescere, sembra che il Milan possa proporre uno scambio secco alla dirigenza viola per garantirsi le prestazioni di Castrovilli.

Il capitano rossonero sembra essere destinato all’addio

Alessio Romagnoli sembrerebbe esser sul punto di separarsi dalla sua squadra al termine della stagione. Nonostante la dirigenza rossonera abbia offerto un rinnovo sulla base di 2,5 milioni, il calciatore seguito da Mino Raiola ha rifiutato altre possibili destinazioni e ha richiesto un rinnovo più alto.

La situazione attuale sembrerebbe portare il difensore rossonero alla corte di Maurizio Sarri, con Lotito che segue attentamente la situazione e potrebbe presto inserirsi per prendere il giocatore a parametro zero. Così dopo quasi 200 presenze, che probabilmente raggiungerà fino al termine della stagione, e 7 anni di Milan, il capitano rossonero si prepara all’addio, approdando probabilmente alla Lazio, nell’ultima grande esperienza della sua carriera.